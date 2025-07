Aksidentohet në Gjirokastër ambulanca me pacientin brenda, plagoset shoqëruesja e tij, shoferi dhe infermierja

Një aksident i rëndë është regjistruar këtë të enjte në afërsi të urës së Kardhiqit ku një ambulancë është përplasur me një tjetër automjet.

Sipas njoftimit të Policisë mësohet se si pasojë e këtij aksidenti ka mbetur i plagosur drejtuesi i ambulancës, shtetasi Gj, Sh, pacienti, shoqëruesja e tij dhe infermierja. Po ashtu, të plagosur kanë mbetur edhe shoferi i mjetit tjetër si dhe pasagjerja që po udhëtonte me të.

Të dëmtuarit janë në kujdesin e mjekëve. Aktualisht, pacienti, shtetasi I. M. është në gjendje më të rëndë shëndetësore, ndërkaq të dëmtuarit e tjerë janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor është në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e shkakut të aksidentit.

Njoftimi i plotë:

Gjirokastër/Informacion paraprak

Rreth orës 09:30, te ura e Kardhiqit, autoambulanca me drejtues shtetasin Gj. Sh., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin D. K..

