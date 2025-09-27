Aksidenti në Shqipëri lë pas hekurave pedagogun e njohur, deputetët italianë kërkojnë kthimin në atdhe të 44-vjeçarit
Një ngjarje e pazakontë pritet të kthehet në çështje ndërkombëtare. Bëhet fjalë për arrestimin në Shqipëri të pedagogut të njohur italian, Michele D’Angelo, 44 vjeç, profesor i biologjisë në Universitetin e L’Aquila-s.
Rasti ka ngjallur reagime të shumta në Itali. Deputetë të parlamentit italian, përfshirë Luciano D’Alfonsën, i kanë kërkuar Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, që të ndërhyjë për kthimin e profesorit në atdhe.
Edhe universiteti ku ai jep mësim ka shprehur angazhimin e plotë për lirimin e tij. Ambasada italiane në Tiranë dhe Konsullata e Përgjithshme në Vlorë po e ndjekin nga afër çështjen, duke ofruar mbështetje ligjore dhe vizita në burg. Sipas mediave italiane, kjo situatë rrezikon të kthehet në një rast diplomatik mes Tiranës dhe Romës.
Njoftimi i Policisë – Drejtoria Vendore e Policisë Fier
Në vijim të informacionit të dhënë lidhur me aksidentin rrugor të ndodhur më datë 08.08.2025, në vendin e quajtur “Qafa e Koshovicës”, ku mbetën të dëmtuar katër shtetas, informojmë se nga veprimet hetimore ka rezultuar se shkaku i aksidentit dyshohet të jetë ndërprerja e rrugës nga automjeti i drejtuar nga shtetasi M. A., i cili më pas është larguar nga vendngjarja.
Pas përfundimit të veprimeve procedurale, specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin M. A., 45 vjeç, banues në Itali, për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”.
Ndërkohë, bëhet me dije se një nga katër personat e plagosur në aksident ka ndërruar jetë disa ditë më pas në Spitalin e Traumës në Tiranë.
Sipas avokatëve ligji shqiptar parashikon që në rastet kur një aksident rrugor sjell pasoja të rënda, përfshirë edhe humbjen e jetës së një personi të mitur, drejtuesit e përfshirë në ngjarje mbahen në paraburgim deri në përfundimin e akt-ekspertimeve dhe sqarimin e plotë të rrethanave.