Aksidenti me pasojë vdekjen e 33-vjeçarit në Roskovec, arrestohen 2 shoferët!
Pas aksidentit tragjik në rrugën Strum-Roskovec, i cili çoi në humbjen e jetës së 33-vjeçarit Klajdi Hoxha, Policia Rrugore e Fierit ka arrestuar dy nga shoferët e përfshirë në përplasjen e trefishtë. Aksidenti ndodhi ditën e djeshme dhe përfshiu një motomjet, dy automjete të tjera dhe ka shkaktuar viktimën e tragjedisë.
Përplasja e fortë ka ndodhur në aksin rrugor Strum-Roskovec, ku Klajdi Hoxha humbi jetën pas një përplasjeje të mëtejshme të mjetëve. Autoritetet lokale janë angazhuar në hetimin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet dhe pasojat e plota të aksidentit, ndërsa dy shoferët që u arrestuan janë në pranga për veprime të paautorizuara dhe shkelje të rregullave të trafikut. Policia vazhdon hetimet për të zbardhur dinamikën e ngjarjes dhe për të garantuar sigurinë në rrugë.
Njoftimi i policisë:
“Motomjeti fillimisht u përplas me automjetin me drejtues shtetasin B. C., dhe më pas me automjetin me drejtues shtetasin F. D., teksa humbi jetën 33-vjeçari. Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor kryen arrestimin në flagrancë të shtetasve B. C., 70 vjeç, banues në Roskovec dhe F. D., 37 vjeç, banues në Berat, për veprën penale “shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, njoftohet zyrtarisht nga policia vendore.
Në kohën kur ka ndodhur aksidenti, Klajdi po kthehej nga puna për në shtëpi. I ndjeri ishte baba i dy fëmijëve të mitur ndërsa punonte me serat si shumë banorë të zonës së Strumit.