Deputeti i PD-së, Bardh Spahia, paraqitet në GJKKO

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 12:04
Aktualitet

Deputeti i PD-së, Bardh Spahia, paraqitet në GJKKO

Bardh Spahia është paraqitur ditën e sotme në GJKKO, aty ku do të mbahet seanca gjyqësore ndaj tij.

Ish-kryebashkiakut i Shkodrës, akuzohet nga Prokuroria e Posaçme për veprën penale “Pengime për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës”.

Mark Molla, është personi që u shkarkua nga detyra prej ish-kryebashkiakut dhe për të cilin u urdhërua kthimi në detyrë.


Por moszbatimi i vendimit të gjykatës prej ish-funksionarit të pushtetit lokal konsiderohet nga SPAK si vepër penale, dhe për këtë arsye ai është dorëzuar si i pandehur në Gjykatën Antikorrupsion.

Bardh Spahia ka insistuar se për punonjësin Mark Molla është zbatuar ligji dhe, sipas tij, këtë e tregojnë faktet.

Më herët, ish-kryebashkiaku i Shkodrës ka kërkuar në një seancë paraprake pushimin e çështjes, duke u vetëdeklaruar i pafajshëm, pasi sipas tij faktet nuk ekzistojnë.

 

