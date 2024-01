Aksident në Pogradec/ Plagoset një person

Një aksident është regjistruar mbrëmjen e sotme, në hyrje të qytetit të Pogradecit.

Mësohet se çiklomotori me drejtues shtetasin V. B., është përplasur me automjetin tip "Benz" me drejtues shtetasin A. L.

Për pasojë shtetasi V. B. ka marrë lëndime dhe u dërgua për ndihmë mjekësore në spitalin e Pogradecit.

Nga ana tjetër, me drejtuesin e automjetit po kryhen veprime të mëtejshme procedurale.