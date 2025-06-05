LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident në Lungomare, automjeti përplas 75-vjeçarin në vijat e bardha! Dërgohet me urgjencë në spital

Lajmifundit / 5 Qershor 2025, 17:33
Aktualitet

Aksident në Lungomare, automjeti përplas 75-vjeçarin në

Një aksident i rëndë ka ndodhur disa minuta më parë në zonën e Lungo Mares. Një automjet tip “Benz” ka përplasur një këmbësor, një burrë rreth 75 vjeç, ndërsa ky i fundit po kalonte në vijat e bardha.

Sipas informacioneve paraprake, i moshuari ka pësuar dëmtime të rënda dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Ai është transportuar me urgjencë drejt spitalit për ndihmë mjekësore.

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po heton rrethanat e aksidentit.

Ende nuk dihen shkaqet e sakta të ngjarjes, ndërsa drejtuesi i mjetit është shoqëruar për të dhënë deklaratën.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion