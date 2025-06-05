Aksident në Lungomare, automjeti përplas 75-vjeçarin në vijat e bardha! Dërgohet me urgjencë në spital
Lajmifundit / 5 Qershor 2025, 17:33
Aktualitet
Një aksident i rëndë ka ndodhur disa minuta më parë në zonën e Lungo Mares. Një automjet tip “Benz” ka përplasur një këmbësor, një burrë rreth 75 vjeç, ndërsa ky i fundit po kalonte në vijat e bardha.
Sipas informacioneve paraprake, i moshuari ka pësuar dëmtime të rënda dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Ai është transportuar me urgjencë drejt spitalit për ndihmë mjekësore.
Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po heton rrethanat e aksidentit.
Ende nuk dihen shkaqet e sakta të ngjarjes, ndërsa drejtuesi i mjetit është shoqëruar për të dhënë deklaratën.