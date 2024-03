A do të ketë dasmë pas daljes së Bardhit nga BBV? Sara habit me përgjigjen

Sara Gjordeni, e ftuar në “Ftesë në 5”, u shpreh se në shtëpi kanë nisur zërat në lidhje me amrrëdhënien e saj me Bardhin.

Ajo përmendi Julin, teksa shprehu dëshirën për t;i thënë bardhit të dëgjojë zemrën.

“Nga kjo eksperiencë kam mësuar se duhet të kontrolloj impulsivitetin tim.

Bardhit do t’i thoja të dëgjojnë vetëm zemrën, se në shtëpi kanë nisur zërat, kryesisht nga Juli. Për sa i përket dasmës do të thoja se unë jam njeri i ndjesisë momentale, nëse duam dasëm do ta bëjmë, nëse jo do të bashkëjetojmë”, deklaroi Sara Gjordeni.