A do nisë java me shi? Parashikimi i motit për ditën e sotme

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se ditën e hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet fillimisht në orët e para të ditës i kthjellët e vranësira të pakta kalimtare.

Nga orët e mesditës dhe më pas deri në orët e vona të pasdites mot me kthjellime dhe vranësira deri të dendura.

Vranësirat e dendura të pas orëve të mesditës do të shoqërohen me reshje shiu me intenistet të ulët ndërsa në relievet kodrinore – malore këto reshje në formën e rrebesheve dhe shtrëngatave.

Intensiteti i këtyre reshjeve për një periudhë të shkurtër kohore deri mesatar shoqëruar dhe me shkarkesa të forta elektrike dhe breshër.

. Përgjatë vijës bregdetare dhe zonat pranë tyre reshjet afatshkurtra dhe në formën e vesës së shiut. Mjegullinë dhe shikim i reduktuar për shkak të reshjeve të shiut.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare deri 8m/sek, në brigjet e bregdetit veriperëndimor shkon deri në 12m/sek. Valëzimi në dete do të jetë i forcës nga 1-2 ballë.