3 Shenjat e Horoskopit që do t’ju ndjekin në çdo postim pas ndarjes

Gaforrja

Kur kjo shenjë kaq emocionale bie në dashuri, jep gjithçka pa kursim. Pas ndarjes, nuk është aspak e lehtë për të të harrojë, kujtimet e marrëdhënies mbeten të gjalla dhe shpesh e shtyjnë të kontrollojë profilet tona në rrjetet sociale, herë pas here. Nëse një Gaforre shfaqet vazhdimisht në “Instastory” e tua, ka shumë gjasa që ta ketë marrë malli, ose të jetë thjesht kurioz të dijë si po ecën jeta jote. Shenjat e tjera mund të jenë kurioze, por Gaforrja e bën sepse nuk di të shkëputet nga ndjenjat e veta. Kjo shenjë është rob i emocioneve dhe e përsërit këtë sjellje, herë pas here.

Virgjëresha

Reagimi i parë pas ndarjes? Të na bllokojë. Por pastaj, një zë i brendshëm e ndalon. Nën ndikimin e Mërkurit, Virgjëresha është analizues i pandreqshëm, çdo gjë e kthen në detaj, në informacion për t’u zbërthyer. Ajo do të shohë çdo story, çdo postim, duke kërkuar “shenja”: si jemi, me kë jemi, si po e kalojmë ndarjen. Nëse ndien që jo vetëm që nuk po vuajmë, por po e shijojmë jetën tone pas ndarjes, kjo mund ta çmendë. Por nuk do të ndalet. Ajo do të vazhdojë të vëzhgojë nga larg, e heshtur, por gjithmonë aty.

Peshorja

E dashur me të gjithë, Peshorja rrallë ndahet plotësisht me të kaluarën. Nëse jemi në një lidhje me të dhe ndahemi, gjasat janë që ajo do jetë përherë në jetën tonë, në një formë apo tjetër, qoftë edhe vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale. Mund të duket e qetë pas një ndarjeje, por kjo nuk do të thotë që nuk po na ndjek në çdo postim. Ajo është e lidhur ngushtë me botën digjitale dhe rrallë i shpëton ndonjë gjë. Nëse vazhdon të pëlqejë çdo foto që postojmë, ndoshta nuk e ka mbyllur plotësisht derën… dhe po lë një dritare hapur për një rikthim të mundshëm.