Rregullat që nuk duhet të thyhen asnjëherë në një lidhje

Jeta do të ishte shumë më e lehtë nëse do e kishim një fletë ku do të na tregonte se si të i zgjidhim problemet. Këtu do i gjeni 4 rregullat që nuk duhet të thyhen kur jeni në një lidhje serioze. “Bright Side”, i ka mbledhur këto 4 rregullat më të rëndësishme. Nuk mund ta bëni dikë të ju dojë me zor

Dashuria nuk mund të mësohet. As ju nuk do të ishin në gjendje ta dashuroni dikë nëse nuk e pëlqeni, andaj hiqni dorë nëse dashuria nuk është reciproke.

Nëse dikush ju do, ju do ta ndjeni atë dashuri

Të gjithë të paktën e kemi një ide se si është një qëndrim i mirë ndaj nesh. Pa dyshim, që ju do ta vini re sjelljen e mirë që të tjerët e tregojnë ndaj jush, pavarësisht se si e shfaqin atë. Por, nëse partneri juaj tregon shumë pak kohë për ju, atëherë është koha të i ri mendoni gjërat.

Ju duhet ta doni fillimisht vetën, në mënyrë që të iu dojë dikush

Të doni veten nuk është egoizëm. Është respekt ndaj vetës, dëshirës, dhe ndjenjave të juaja. Nëse e doni vetën tuaj, ju do të fitoni edhe respektin dhe dashurinë e të tjerëve.