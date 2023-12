FIFA do vendosë se ku do luajë Loret Sadiku, futbollisti la Suedinë për Shqipërinë

Loret Sadiku përfundimisht nuk do të mund të luajë me asnjë përfaqësuese tjetër në të ardhmen, përveç Shqipërisë. Mbrojtësi 27-vjeçar, pjesë e Kasimpasas në kampionatin turk, ka bërë të gjitha përpjekjet për t’u lejuar nga FIFA që të luajë me Suedinë, por përgjigja nga institucioni më i lartë i futbollit botëror ka qenë negative.

Menaxheri i përfaqësueses suedeze, Stefan Pettersson, ka theksuar se FIFA i ka kthyer përgjigje negative Federatës, me arsyetimin se Sadiku ka bërë kërkesë një herë për ndryshim të përfaqësueses. Sadiku ishte larguar nga ekipi U-21 i Suedisë për t’u paraqitur për ekipin A të Shqipërisë, por nuk luajti në asnjë ndeshje me kuqezinjtë.

Mbrojtësi preferoi më pas t’i bashkohej Kosovës, duke u aktivizuar në miqësoret jo zyrtare, por kur “Dardanët” u pranuan në FIFA, ai nuk u lejua të ishte pjesë e formacionit që atëherë drejtohej nga Bunjaku, pasi kishte ndryshuar një herë kombëtaren (La Suedinë për Shqipërinë).

Në këtë situatë, 27-vjeçari bëri përpjekjet e fundit për t’u lejuar të kthehej te Suedia, por përgjigjja e FIFA-s ishte negative. Kjo do të thotë se Loret Sadiku ka vetëm një mundësi, të përfaqësojë Shqipërinë, sigurisht nëse Federata Shqiptare e Futbollit dhe trajneri e vlerësojnë se ndihma e tij nevojitet te kuqezinjtë