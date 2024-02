Luka Modric çmend fansat e Real Madridit me deklaratën e fundit

Luka Modric ka treguar se sa shumë vlerë ka për të finalja e së dielës në Kampionatin Botëror, duke thënë se do t’i jepte katër titujt e Ligës së Kampionëve për ta fituar Botërorin.

Kroacia e ka siguruar biletën për në finale pas fitores kundër Anglisë me rezultatin 2-1. Kroatët do të ndeshen me Francën në finalen e madhe në Moskë.