"Wizz Air" feston 20 vjetorin me promocionin prej 20,000 € për pasagjerët

Shqipëri, 19 Maj 2024: Wizz Air, linja ajrore me rritjen më të shpejtë në Europë dhe më e

qëndrueshme globalisht*, po shënon 20-vjetorin e saj duke ofruar një shans të veçantë për një

klient fatlum për të fituar 20,000 € për kujtime të jetës me WIZZ.

Që nga fluturimi inaugurues nga Katowice në Poloni për në Londër Luton në maj të vitit 2004, linja

ajrore ka transportuar gati 400 milionë pasagjerë në të gjithë rrjetin e saj.

Në njohje të këtij përvjetori të rëndësishëm, Wizz Air po ofron një paketë çmimesh të rrallë që do t’i

mundësojë një fituesi fatlum të eksplorojë gati 200 destinacionet globale të linjës ajrore.

Për një shans për të fituar, aventurierët duhet të blejnë një biletë Wizz Air dhe të dërgojnë kodin e

rezervimit dhe emrin e tyre në faqen e konkursit për 20-vjetorin e Wizz Air midis datës 19 maj 2024, ora 00:00 (GMT+1) deri më 21 maj 2024, ora 23:59 (GMT+1). Konkursi është i hapur për çdo rezident tatimor të vendeve ku operon Wizz Air mbi moshën 18 vjeç.

Pa kufizime në çmim, fituesi do të jetë në gjendje të marrë miq dhe familje në sa më shumë

udhëtime që dëshiron deri sa të arrijë limitin prej 20,000 €.

Është vlerësuar se fituesi mund të marrë deri në 2,000 fluturime gjatë jetës së tij, duke përfshirë

edhe rrugët e reja të shpallura për Valencia dhe Shtutgart.

Tamara Nikiforova, Menaxhere Komunikimi Korporativ në Wizz Air, tha: “20-vjetori ynë është një mundësi e shkëlqyer për të reflektuar mbi rritjen fantastike që kemi arritur në një treg shumë konkurrues.

Ne jemi jashtëzakonisht krenarë që jemi linja ajrore me rritjen më të shpejtë në Europë

dhe dëshirojmë të falënderojmë çdo pasagjer që ka udhëtuar me ne gjatë viteve. Për të shënuar rastin, ne po u ofrojmë udhëtarëve një mënyrë për të festuar me një jetë të tërë fluturimesh për të udhëtuar drejt destinacioneve të tyre të ëndrrave.”