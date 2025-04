Tiktokeri 21-vjeçar i jep fund jetës! Mori ofendime pas ndërrimit të gjinisë

Një Tiktoker 21-vjeçar i ka dhënë fund jetës në Milano pas fyerjeve që merrte në rrjetet sociale, pasi kishte ndërruar gjininë duke u kthyer në vajzë.

Në rrjetet sociale, gjatë këtyre viteve, ai kishte ndarë me ndjekësit e tij historinë e ndërrimit të gjinisë, nga Davide në Alexandra. Ky është një problem i zakonshëm për shumë të rinj që flasin për orientimin e tyre seksual në internet, shkruan Corriere.

Sipas hetimeve të para, i riu kishte problematika familjare, vështirësi adoleshence dhe mosmarrëveshje me prindërit, që ishin përkeqësuar gjatë kohës që ai kishte filluar kalimin gjinor.

Po ashtu, ai kishte përjetuar edhe dhimbjen e humbjes së motrës së tij disa kohë më parë.

Gjatë natës mes të mërkurës dhe të enjtes, TikTokeri Davide Garufi, 21 vjeç , vrau veten në shtëpinë e tij në Sesto San Giovanni, në periferi të Milanos, me një armë zjarri duke përdorur armën e babait të tij , i cili punon si roje sigurie.

Një akt ekstrem për të cilin Prokuroria e Monzës ka hapur dosjen për “ nxitje në vetëvrasje ”. Megjithatë, 21-vjeçari nuk ka lënë asnjë shënim apo nuk ka shpjeguar arsyet e veprimeve të tij. Mes zërave të grumbulluar për vështirësitë që po kalonte “Aleksandra”, do të ishte edhe dëshmia e një fqinji, të cilit i rrëfeu 21-vjeçari, i cili foli për një gjendje shqetësimi të lidhur edhe me ofendimet homofobike që merrte në profilet e tij sociale.

Megjithatë, komentet vulgare dhe sulmet personale janë vetëm një pjesë e vogël e mesazheve që Alex Garufi kishte marrë në rrjetet sociale nga ndjekësit e tij vitet e fundit.

Magjistratët kanë urdhëruar sekuestrimin e telefonit të tij (edhe pse ende nuk janë deleguar hetime specifike) për të verifikuar nëse përveç ndjekësve të shumtë me të cilët bisedonte në rrjetet sociale, 21-vjeçari kishte kontakte më intime me dikë. Por për momentin nga hetimet nuk është zbuluar ndonjë gjë që mund ta lidhte vetëvrasjen me situata të këtij lloji.

Dyshohet se 21 vjeçari ka qenë viktimë e episodeve të dhunshme të ngacmimit dhe transfobisë si në internet ashtu edhe në jetën e përditshme./tch