"S’ka orar, rrogë, as korrupsion", mediat e huaja artikull "Diellës": Shqipëria vendi i parë në botë që ka një ministër të AI-së

"Diellës": Shqipëria vendi i parë në botë që ka një ministër të AI-së
Media nderkombetare POLITICO i ka kushtuar një artikull të veçantë zhvillimeve të fundit në Shqipëri.
Kryeministri Edi Rama shpalli sot përbërjen e re të kabinetit qeveritar dhe prezantoi Diellën, ministren e parë virtuale të krijuar nga inteligjenca artificiale një risi unike në nivel global.
Gjatë Asamblesë së Partisë Socialiste të mbajtur në Tiranë, Rama bëri publike ndryshimet në qeveri për mandatin e katërt qeverisës, por ajo që tërhoqi vëmendjen më të madhe ishte prezantimi i Diellës, një ministre që nuk është njeri, por një entitet dixhital i ndërtuar mbi teknologjinë e inteligjencës artificiale.
Shqipëria është bërë vendi i parë në botë që ka një ministër të IA-së, jo një ministër për IA-në, por një ministër virtual të bërë nga pikselë dhe kod dhe të mundësuar nga inteligjenca artificiale.
Emri i saj është Diella, që do të thotë diell në shqip, dhe ajo do të jetë përgjegjëse për të gjitha prokurimet publike, tha të enjten kryeministri Edi Rama.
Gjatë verës, Rama mendoi se një ditë vendi mund të kishte një ministër dixhital dhe madje një kryeministër të inteligjencës artificiale, por pak veta mendonin se kjo ditë do të vinte kaq shpejt.
Në asamblenë e Partisë Socialiste në Tiranë të enjten, ku Rama njoftoi se cilët ministra do të shkarkoheshin dhe cilët do të qëndronin në detyrë për një mandat tjetër, ai prezantoi gjithashtu Diellën, anëtaren e vetme jo-njerëzore të qeverisë.
“Diella është anëtarja e parë që nuk është fizikisht e pranishme, por e krijuar virtualisht nga inteligjenca artificiale”, u tha ai anëtarëve të partisë.
Rama deklaroi se vendimet për tenderët do të merreshin “nga ministritë” dhe do të vendoseshin në duart e Diellës, e cila është “shërbëtore e prokurimit publik”. Ai tha se procesi do të jetë “hap pas hapi”, por Shqipëria do të jetë një vend ku tenderët publikë janë “100 për qind të pakorruptueshëm dhe ku çdo fond publik që kalon nëpër procedurën e tenderit është 100 për qind i lexueshëm”.
«Kjo nuk është fantastiko-shkencore, por detyra e Diellës», tha ai.
Diella tashmë u është prezantuar qytetarëve shqiptarë, pasi ajo fuqizon platformën e-Albania të vendit, e cila u lejon qytetarëve të kenë akses në pothuajse të gjitha shërbimet qeveritare në mënyrë dixhitale. Ajo madje ka edhe një avatar, ku shfaqet si një grua e re e veshur me veshje tradicionale shqiptare.
Diella do të vlerësojë ofertat dhe do të ketë të drejtën të “punësojë talente këtu nga e gjithë bota”, ndërsa thyen “frikën nga paragjykimet dhe ngurtësia e administratës”.
Shqipëria ka kohë që lufton me korrupsionin, veçanërisht në administratën publike dhe në fushën e prokurimit publik. Çështja është theksuar vazhdimisht nga Bashkimi Evropian në raportet e tij vjetore mbi sundimin e ligjit.
Rama fitoi mandatin e katërt historik në maj 2025, me synimin për t’u bashkuar me bllokun deri në vitin 2030./politico