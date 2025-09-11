"Dronët rusë të rrëzuar në Poloni kishin si shënjestër bazën e “NATO-s që furnizonte Ukrainën”
Dronët rusë të rrëzuar mbi Poloni të mërkurën, besohet se kishin shënjestruar një baze të NATO-s.
Në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, forcat e aleancës u dërguan për t’iu përgjigjur disa dronëve që kishin kaluar kufirin nga Bjellorusia. Kjo shënoi herën e parë që nga pushtimi i Ukrainës në vitin 2022 që NATO është angazhuar drejtpërdrejt me asetet ruse.
Gazeta gjermane Die Welt ka raportuar se pesë nga dronët ishin në një rrugë të drejtpërdrejtë drejt një baze të NATO-s, duke cituar “hetimet paraprake polake” të diskutuara në një konferencë të brendshme të NATO-s dje në mbrëmje.
Gazeta tha se baza polake në fjalë ishte e përfshirë në ofrimin e furnizimeve ushtarake për Ukrainën ndërsa ajo lufton kundër pushtuesve rusë.
Figura të larta, përfshirë presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, pretenduan të mërkurën se fluturimet ishin një “test” nga Kremlini për të parë se si do të reagonte NATO.
Nëse gjetjet e raportuara të hetimeve rezultojnë të sakta, mund të lindin pyetje nëse ato ishin në fakt një sulm i qëllimshëm ndaj NATO-s nga Rusia. Die Welt citoi një oficer të lartë të NATO-s i cili tha: “Bazuar në informacionin aktual, supozojmë se dronët ka shumë të ngjarë të kenë hyrë qëllimisht në hapësirën ajrore të NATO-s”.
Incidenti i së mërkurës në mëngjes e shtyu Poloninë të aktivizonte Nenin 4 të NATO-s, duke nxitur diskutime të menjëhershme mbi përgjigjet e mundshme midis anëtarëve të aleancës.