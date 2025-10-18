Këto vajra gatimi popullore dëmtojnë në heshtje shëndetin e zorrëve tuaja
Studiuesit zbuluan se dietat e pasura me vaj soje mund të dëmtojnë shëndetin e zorrëve dhe të rrisin ndjeshmërinë ndaj sëmundjeve inflamatore të zorrëve.
Komponenti kryesor i vajit, acidi linoleik, ushqen E. coli-n e dëmshme ndërsa pakëson bakteret e dobishme të zorrëve. Ai gjithashtu dobëson barrierën e zorrëve, duke lejuar që toksinat të depërtojnë në qarkullimin e gjakut.
Ekipi rekomandon kufizimin e konsumit të vajit të sojës dhe favorizimin e yndyrnave më të shëndetshme si vaji i ullirit ose i avokados.
Marrja e lartë e vajit të sojës është shoqëruar tashmë me gjendje të tilla si mbipesha dhe diabeti dhe gjithashtu mund të luajë një rol në autizëm, sëmundjen e Alzheimerit, ankthin dhe depresionin.
Studiuesit tani po shtojnë kolitin ulceroz, një lloj sëmundjeje inflamatore të zorrëve (IBD) e karakterizuar nga inflamacion i vazhdueshëm i zorrës së trashë, në atë listë të shqetësimeve të mundshme.
Shkencëtarët në Universitetin e Kalifornisë, Riverside, studiuan shëndetin e zorrëve të minjve që u ushqyen me një dietë të pasur me vaj soje për deri në 24 javë. Gjetjet e tyre treguan një rënie të baktereve të dobishme dhe një rritje të baktereve të dëmshme (konkretisht, Escherichia coli invazive ngjitëse ), gjendje të njohura që kontribuojnë në kolit.
Ndërprerja e Mikrobiomës së Zorrëve
Vaji i sojës është vaji i ngrënshëm më i konsumuar në Shtetet e Bashkuara dhe po fiton popullaritet në vende të tjera të mëdha, duke përfshirë Brazilin, Kinën dhe Indinë.
Në SHBA, kultivimi në shkallë të gjerë i sojës filloi në vitet 1970 kryesisht për ushqim të kafshëve, dhe vaji i sojës u bë një nënprodukt i bollshëm. Meqenëse soja është e lirë dhe e lehtë për t’u rritur, përdorimi i saj u zgjerua me shpejtësi.
“Puna jonë sfidon mendimin e vjetër prej dekadash se shumë sëmundje kronike rrjedhin nga konsumi i yndyrnave të ngopura të tepërta nga produktet shtazore dhe se, anasjelltas, yndyrnat e pangopura nga bimët janë domosdoshmërisht më të shëndetshme”, tha Poonamjot Deol, një studiues asistent profesional në Departamentin e Mikrobiologjisë dhe Patologjisë së Bimëve dhe një bashkë-autor korrespondues i studimit, i cili u botua në Gut Microbes , një revistë me qasje të hapur.
Ripërcaktimi i Yndyrnave “të Shëndetshme”
Sipas Deol, shqetësimi kryesor është acidi linoleik, një përbërës kyç i vajit të sojës.
“Ndërsa trupat tanë kanë nevojë për 1-2% të acidit linoleik çdo ditë, bazuar në paleodietë, amerikanët sot po marrin 8-10% të energjisë së tyre nga acidi linoleik çdo ditë, pjesën më të madhe të së cilës e marrin nga vaji i sojës”, tha ajo. “Acidi linoleik i tepërt ndikon negativisht në mikrobiomën e zorrëve.”
Deol dhe kolegët e saj zbuluan se dietat e pasura me vaj soje nxisin rritjen e E. coli invazive ngjitëse në zorrë. Ky bakter përdor acidin linoleik si burim karboni për të nxitur rritjen e tij. Në të njëjtën kohë, disa specie bakteriale të dobishme nuk janë në gjendje të tolerojnë acidin linoleik dhe vdesin, duke lejuar që bakteret e dëmshme të lulëzojnë. Tek njerëzit, E. coli invazive ngjitëse është lidhur me IBD.
“Është kombinimi i vdekjes së baktereve të mira dhe rritjes së baktereve të dëmshme që e bën zorrën më të ndjeshme ndaj inflamacionit dhe efekteve të tij pasuese”, tha Deol. “Për më tepër, acidi linoleik bën që barriera epiteliale e zorrëve të bëhet poroze.”
Kur barriera e zorrëve prishet
Funksioni barrierë i epitelit të zorrëve është kritik për ruajtjen e një zorrëje të shëndetshme; kur ndërpritet, mund të çojë në rritje të përshkueshmërisë ose rrjedhshmërisë.
Toksinat më pas mund të rrjedhin nga zorra dhe të hyjnë në qarkullimin e gjakut, duke rritur shumë rrezikun e infeksioneve dhe gjendjeve kronike inflamatore, siç është koliti. Studiuesit vërejnë se rritja e IBD është paralele me rritjen e konsumit të vajit të sojës në SHBA dhe hipotetizojnë se të dyja mund të jenë të lidhura.
Rimendimi i rrëfimit të "Yndyrës së Mirë"
Toksikologia Frances M. Sladek, profesoreshë e biologjisë qelizore dhe bashkëautore korresponduese në punimin kërkimor, kujtoi se sëmundjet e zemrës ishin të lidhura me yndyrnat e ngopura në fund të viteve 1950.
“Meqenëse studimet treguan se yndyrnat e ngopura mund të jenë të pashëndetshme, u supozua se të gjitha yndyrnat e pangopura janë të shëndetshme”, tha ajo. “Por ekzistojnë lloje të ndryshme të yndyrnave të pangopura, disa prej të cilave janë të shëndetshme.
Për shembull, vaji i peshkut, yndyra e pangopur, dihet mirë se ka shumë efekte të dobishme shëndetësore. Prandaj, njerëzit supozuan se vaji i sojës është krejtësisht i sigurt dhe më i shëndetshëm për t’u konsumuar sesa llojet e tjera të vajrave, pa bërë në të vërtetë një krahasim të drejtpërdrejtë siç kemi bërë ne.”
Sladek vuri në dukje se acidi linoleik është një acid yndyror esencial. Vaji i sojës që studiuesit përdorën në eksperimentet e tyre kishte 19% acid linoleik. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që 5 deri në 10% e kalorive ditore të jenë nga acide yndyrore të pangopura omega-6, siç është acidi linoleik, në mënyrë që zemra të mbetet e shëndetshme. Shumë vajra farash - për shembull, luledielli dhe luledielli - janë burime të acidit linoleik. Dhjami shtazor gjithashtu mund të jetë një burim.
Roli i dyfishtë i acidit linoleik
“Çdo organizem duhet të marrë acid linoleik nga dieta”, tha Sladek. “Asnjë organizem nuk mund ta prodhojë atë. Një sasi e vogël e tij i nevojitet trupit. Por vetëm pse diçka është e nevojshme nuk do të thotë se shumë prej tij është e mirë për ju. Disa membrana në trup, në tru, për shembull, kërkojnë acid linoleik që qelizat të funksionojnë siç duhet.
Nëse të gjitha që hanim do të ishin yndyrna të ngopura, membranat tona qelizore do të bëheshin shumë të ngurta dhe nuk do të funksiononin siç duhet. Studime të ardhshme janë të nevojshme për të përcaktuar pikën kthese për sa i përket sasisë së sigurt të konsumit të përditshëm të acidit linoleik.”
Sipas Sladek dhe Deol, vaji i ullirit, i cili ka sasi më të ulëta të acidit linoleik, është një vaj më i shëndetshëm për t’u konsumuar.
“Vaji i ullirit, baza e dietës mesdhetare, konsiderohet shumë i shëndetshëm; ai shkakton më pak obezitet dhe tani kemi zbuluar se, ndryshe nga vaji i sojës, nuk rrit ndjeshmërinë e minjve ndaj kolitit”, tha Sladek.
Vaji i ullirit kundrejt vajit të sojës
James Borneman, profesor i mikrobiologjisë dhe patologjisë së bimëve në UCR dhe bashkëautor korrespondues në këtë punim, është ekspert në mikrobiomën e zorrëve. Ai ka bashkëpunuar në UCR me disa grupe në projekte kërkimore, duke përfshirë studime që hetojnë se si mikrobet e zorrëve i pengojnë njerëzit obezë të humbasin peshë. Për studimin aktual, ai bashkëpunoi me Deol dhe Sladek për të shqyrtuar mikrobet e zorrëve të minjve që u ushqyen me një dietë të pasur me vaj soje.
“ E. coli invaziv ngjitës kontribuon në IBD tek njerëzit, dhe fakti që e gjejmë këtë E. coli tek këta minj është shqetësues”, tha ai. “Ndonjëherë, mund të jetë e paqartë se si hulumtimi i bërë tek minjtë përkthehet tek njerëzit, por në këtë studim është mjaft e qartë.”
Ekipi i hulumtimit u habit gjithashtu kur zbuloi se minjtë e ushqyer me një dietë të pasur me vaj soje treguan një reduktim në zorrë të endokanabinoideve, molekula të ngjashme me kanabisin të prodhuara natyrshëm nga trupi për të rregulluar një gamë të gjerë procesesh fiziologjike.
Në të njëjtën kohë, zorrët treguan një rritje të oksilipinave, të cilat janë acide yndyrore të pangopura të oksigjenuara që rregullojnë inflamacionin.
Ndryshime të habitshme molekulare
“Më parë kemi zbuluar se oksilipinat në mëlçi lidhen me obezitetin”, tha Deol. “Disa oksilipina janë gjetur gjithashtu të jenë bioaktive në studimet e kolitit. Në fund të fundit, studimi ynë aktual është se një dietë e pasuruar me vaj soje, e ngjashme me dietën aktuale amerikane, shkakton rritjen e niveleve të oksilipinës në zorrë dhe uljen e niveleve të endokanabinoideve, gjë që është në përputhje me IBD tek njerëzit.”
Shumica e ushqimeve të përpunuara në SHBA përmbajnë vaj soje, ndoshta duke shpjeguar pse shumë amerikanë kanë më shumë sesa doza e rekomanduar ditore për acid linoleik. Për më tepër, shumica e restoranteve në SHBA përdorin vaj soje sepse është relativisht i lirë.
Vaji i sojës në ushqimet e përditshme
«Mundohuni të qëndroni larg ushqimeve të përpunuara», këshilloi Sladek. «Kur blini vaj, sigurohuni që të lexoni etiketën me informacionin ushqyes. Fritezat me ajër të nxehtë janë një mundësi e mirë sepse përdorin shumë pak vaj».
Studiuesit përdorin vaj ulliri për gatim dhe sallata. Ata thanë se opsione të tjera të shëndetshme për gatim janë vaji i kokosit dhe vaji i avokados. Ata paralajmëruan se vaji i misrit, nga ana tjetër, ka të njëjtën sasi acidi linoleik si vaji i sojës.
“Ne rekomandojmë të mbani gjurmët e vajit të sojës në dietën tuaj për t'u siguruar që nuk po konsumoni acid linoleik të tepërt”, tha Deol. “Ky është mesazhi ynë për t'u marrë në shtëpi.”