Fondet e Investimit 3 herë më fitimprurëse se prona, SIGAL Invest si mundësi e leverdishme për investitorët
Çmimet e pasurive të paluajtshme vijojnë të rriten pa ndalur, ndërsa shumë investitorë përballen me një pyetje të natyrshme: A ia vlen më shumë të blesh një apartament apo të investosh në Fonde Investimi?
Ekspertët e tregut janë të qartë: investimi në fondet e investimit mund të sjellë fitime deri në tre herë më të larta krahasuar me investimin në pasuri të paluajtshme. Kushti i vetëm është që zgjedhja të bazohet në fonde të qëndrueshme dhe me përvojë, siç është SIGAL Invest.
Llogaritjet e “ftohta” të një apartamenti
Çdo blerës duhet të njohë mirë tatimet dhe kostot reale që shoqërojnë blerjen e një prone.
Në Shqipëri, paguhet 5% tatim në momentin e blerjes ose 15% mbi fitimin kapital në momentin e shitjes.
Le të marrim një shembull praktik:
Një apartament kushton 100 mijë euro dhe pas disa vitesh shitet 150 mijë euro. Fitimi kapital prej 50 mijë eurosh tatohet me 15%, që do të thotë 7,500 euro tatim.
Nëse tatimi është paguar në momentin e blerjes, shuma është 5 mijë euro. Në të dy rastet, fitimi neto zvogëlohet menjëherë.
Por kostot nuk mbarojnë këtu: duhet llogaritur noteri, arredimi, mirëmbajtja, amortizimi dhe sigurimi i pronës ndaj rreziqeve si përmbytje, zjarre apo tërmete. Nëse këto nuk merren parasysh, çdo përfitim nominal nga shitja e pronës zvogëlohet dukshëm.
Në fund të llogarive, investimi në pasuri të paluajtshme përballet me fitim real më të ulët se sa pritej, likuiditet të kufizuar (vështirësi për ta shitur shpejt pronën), dhe të ardhura neto nga qiraja që rrallë kalojnë normën 3–4% në vit.
Fondet e Investimit: alternativa më e mençur
Nëse, në vend që të blihej një pronë, 100 mijë euro do të investoheshin në një fond me kthim mesatar 9% në vit, si SIGAL Invest, pas 10 vitesh kapitali do të arrinte rreth 236–237 mijë euro.
Paratë jo vetëm që dyfishohen, por edhe pa qiramarrës, pa riparime dhe pa shpenzime të fshehura. Ky është dallimi mes një investimi pasiv e të sigurt dhe një prone që kërkon kujdes të vazhdueshëm.
Pronat kanë kuptim për banim ose për diversifikim, por kur synohet rritja e pasurisë, likuiditeti dhe kthimi i qëndrueshëm, fondet e investimit janë zgjedhja më e zgjuar.
SIGAL Invest ofron këtë mundësi me transparencë, përvojë dhe qëndrueshmëri duke i bërë Fondet e Investimit zgjidhjen më të leverdishme për investitorët e sotëm.