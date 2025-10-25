Duket si Venom, por është i vërtetë: roboti prej xheli që ndryshon formë dhe sfidon fizikën
Duket sikur mund të përkulet, të shtrihet dhe të shtrembërohet si një personazh i Marvel, por në fakt është thjesht një robot i butë i bërë nga një xhel inovativ elektroaktiv i aftë të ndryshojë formën. I zhvilluar nga studiues në Universitetin e Bristolit dhe Universitetin Queen Mary të Londrës, prototipi i ri përfaqëson një përparim në fushën e robotikës së butë, një fushë që synon të ndërtojë makina fleksibile dhe të adaptueshme të frymëzuara nga trupat dhe lëvizjet e qenieve të gjalla.
Materiali në zemër të këtij zbulimi quhet e-MG, një akronim për xhel elektro-morfues. Është një substancë xhelatinoze që i përgjigjet impulseve elektrike duke deformuar në një mënyrë të kontrolluar: kur aplikohet një tension, xheli përkulet, shtrihet ose kompresohet, varësisht nga drejtimi dhe intensiteti i fushës elektrike. Shkencëtarët e përdorën atë për të ndërtuar një robot të vogël, të ngjashëm me njeriun, me nofkën “gjimnast”, i aftë për lëvizje të shkathëta dhe të vazhdueshme, shumë më fluid sesa robotët tradicionalë të ngurtë.
Falë elektrodave të holla dhe ultra të lehta, xheli mund të kontrollohet nga distanca, pa pasur nevojë për magnet të mëdhenj ose motorë mekanikë. Në laborator, roboti kaloi teste të jashtëzakonshme qëndrueshmërie, duke ruajtur efikasitetin e tij edhe pas 10,000 cikleve të deformimit. Gjatë testeve, ai ishte në gjendje të lëkundej nga një pikë në tjetrën dhe të “ecte” në tavan duke u mbajtur me krahët e tij fleksibël, duke demonstruar një shkathtësi të paparë më parë në një pajisje të butë.
Profesori Ciqun Xu, i cili udhëhoqi kërkimin, thekson se kjo teknologji mund të ketë zbatime shumë të larmishme. “E-MG hap mundësi të reja për robotikën e së ardhmes: nga pajisjet mjekësore të veshshme deri te robotët e shpëtimit dhe madje edhe eksplorimi i hapësirës”, shpjegoi ai. Ideja është të krijohen robotë të aftë të përshtaten me mjedisin e tyre, të kompresohen për t’u përshtatur nëpër hapësira të ngushta ose të ndryshojnë formën për të kryer funksione të ndryshme.
Një avantazh shtesë është përputhshmëria e tij me komponentët e ngurtë. E-MG mund të integrohet në struktura hibride, duke kombinuar fleksibilitetin e materialeve të buta me precizitetin e pjesëve tradicionale mekanike. Kjo do të lejojë ndërtimin e makinave “inteligjente” me aftësi lëvizjeje më natyrale dhe delikate, ideale për të operuar në kontekste të ndjeshme, siç janë kirurgjia ose misionet kërkimore në mjedise të rrezikshme. Projekti, i botuar në revistën Advanced Materials, është pritur me entuziazëm nga komuniteti shkencor.