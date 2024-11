"Coca Cola", "Fanta", etj, cilat janë pijet "e rrezikshme", Gjermania po heq nga tregu 30 milion shishe

Pijet e rrezikshme për shëndetin janë futur edhe në Gjermani.

Në cilat lande janë ato dhe cilat pije janë të rrezikshme? Keshtu e ka titulluar postimin e tij ne kete VIDEO gazetari i DW, Bahri Cani.

Ai ka raportuar se autoritetet atje, kane dhene alarmin, bazuar ne nje deklarate te prodhuesit, se shishet 0.5 liter te ketyre pijeve mund te kene metale brenda si pasoje e defektit ne nje prej makinerive prodhuese.

Per kete aresye, Austria, por edhe Gjermania kane marre masa per heqjen e pijeve ne fjale nga qarkullimi pasi konsiderohen te demshme per shendetin.

Fillimisht rasti eshte zbuluar ne Austri. Vete kompania ka vendosur ti terheqe rreth 30 milione shishe plastike te ketij prodhimi.

Si mund ti identifikoni?

Jane te prekura, Coca Cola, Coca Cola zero lemon, Fanta Orange, Fanta Exotic Zero, etj.

Kane afat perdorimi nga data 4 shkurt 2025 deri ne prill 2025, kane WP ne daten e skandences.

Fjala eshte per ato produkte te prodhuara ne Austri. Dyqanet jane te detyruara ti pranojne pas produktet e prekura ne Austri dhe Gjermani.