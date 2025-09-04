LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Bie "Google", probleme me shërbimet në gjithë Europën, preket edhe Shqipëria

Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 10:27
Teknologji

Bie "Google", probleme me shërbimet në gjithë

Përdoruesit në të gjithë Evropën Lindore përjetuan diten e sotme një ndërprerje të madhe pasi disa shërbime të Google u ndërprenë, duke ndikuar si në aktivitetet profesionale ashtu edhe në ato personale.

Raportet filluan të vërshonin në downdetector.com dhe platformat e mediave sociale nga përdorues në Bullgari, Turqi, Greqi dhe vende të tjera të Evropës Lindore, raporton  News.Az , duke cituar Novinite.

Problemet duket se janë të përhapura dhe po ndikojnë në produktet kryesore të Google edhe ne Shqiperi ku shume sherbime te lidhura me platformat e saj u nderprene rreth ores 9.20.

Ndërprerja nuk dukej të ishte universale për të gjitha shërbimet e Google, por aplikacionet e prekura ishin kritike për shumë prej tyre: 

YouTube: Përdoruesit hasën një pamundësi për të ngarkuar videot, ku shumë prej tyre shihnin mesazhe gabimi ose një cikël ngarkimi të pafund. Si faqja e internetit ashtu edhe aplikacioni celular u prekën.

Google Maps: Shërbimi nuk arrinte të ngarkonte të dhënat e hartës, të kërkonte vendndodhje ose të llogaritte itineraret, duke i lënë udhëtarët dhe udhëtarët pa ndihmë navigimi.

Kërkimi në Google: Në një dështim veçanërisht të rëndësishëm, motori kryesor i kërkimit në Google po kthente mesazhe gabimi ose nuk arrinte të përfundonte kërkimet për një numër të konsiderueshëm përdoruesish.

Gmail: Disa përdorues raportuan probleme me dërgimin dhe marrjen e email-eve, megjithëse kjo dukej të ishte më pak e qëndrueshme se ndërprerjet e tjera.

Google Drive: Qasja në dokumentet dhe skedarët e ruajtur në cloud u ndërpre gjithashtu për shumë njerëz.

Problemet jane reflektuar edhe ne Shqiperi me mos funksionimin e platformave te lidhura me Google per e shume se nje ore.

Shërbimet e monitorimit, duke përfshirë Downdetector dhe Outage Report, konfirmuan ndërprerje të përhapura në të paktën 24 vende, duke përfshirë Turqinë, Greqinë, Bullgarinë, Rumaninë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Ndërsa raportet ishin të përqendruara në Evropën Lindore, më pak ndërprerje u regjistruan në SHBA dhe Evropën Perëndimore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion