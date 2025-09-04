Bie "Google", probleme me shërbimet në gjithë Europën, preket edhe Shqipëria
Përdoruesit në të gjithë Evropën Lindore përjetuan diten e sotme një ndërprerje të madhe pasi disa shërbime të Google u ndërprenë, duke ndikuar si në aktivitetet profesionale ashtu edhe në ato personale.
Raportet filluan të vërshonin në downdetector.com dhe platformat e mediave sociale nga përdorues në Bullgari, Turqi, Greqi dhe vende të tjera të Evropës Lindore, raporton News.Az , duke cituar Novinite.
Problemet duket se janë të përhapura dhe po ndikojnë në produktet kryesore të Google edhe ne Shqiperi ku shume sherbime te lidhura me platformat e saj u nderprene rreth ores 9.20.
Ndërprerja nuk dukej të ishte universale për të gjitha shërbimet e Google, por aplikacionet e prekura ishin kritike për shumë prej tyre:
YouTube: Përdoruesit hasën një pamundësi për të ngarkuar videot, ku shumë prej tyre shihnin mesazhe gabimi ose një cikël ngarkimi të pafund. Si faqja e internetit ashtu edhe aplikacioni celular u prekën.
Google Maps: Shërbimi nuk arrinte të ngarkonte të dhënat e hartës, të kërkonte vendndodhje ose të llogaritte itineraret, duke i lënë udhëtarët dhe udhëtarët pa ndihmë navigimi.
Kërkimi në Google: Në një dështim veçanërisht të rëndësishëm, motori kryesor i kërkimit në Google po kthente mesazhe gabimi ose nuk arrinte të përfundonte kërkimet për një numër të konsiderueshëm përdoruesish.
Gmail: Disa përdorues raportuan probleme me dërgimin dhe marrjen e email-eve, megjithëse kjo dukej të ishte më pak e qëndrueshme se ndërprerjet e tjera.
Google Drive: Qasja në dokumentet dhe skedarët e ruajtur në cloud u ndërpre gjithashtu për shumë njerëz.
Problemet jane reflektuar edhe ne Shqiperi me mos funksionimin e platformave te lidhura me Google per e shume se nje ore.
Shërbimet e monitorimit, duke përfshirë Downdetector dhe Outage Report, konfirmuan ndërprerje të përhapura në të paktën 24 vende, duke përfshirë Turqinë, Greqinë, Bullgarinë, Rumaninë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Ndërsa raportet ishin të përqendruara në Evropën Lindore, më pak ndërprerje u regjistruan në SHBA dhe Evropën Perëndimore.