VIDEO/ Ngjarje e rëndë në Serbi, ndahet nga jeta gjatë ndeshjes ish-futbollisti i Tiranës
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në ndeshjen mes Mladost dhe Radniçkit në kampionatin serb të futbolli. Mladen Zizovic, trajneri i Radniçkit, ka pësuar kolaps në fushën e lojës dhe është ndarë nga jeta.
Ngjarja ka ndodhur në minutën e 20-të të sfidës, kur 44-vjeçari Zizovic u rrëzua para pankinës së tij. Atij iu dha ndihma mjekësore dhe u dërgua me ambulancë drejt spitalit. Gjyqtari më pas rifilloi ndeshjen, për ta ndalur para fundit të pjesës së parë, kur u mësua lajmi tragjik se ai nuk ia kishte dalë.
Mladen Zizovic është një emër i njohur edhe për futbollin shqiptar, pasi boshnjaku, gjatë karrierës së tij si futbollist, ka qenë pjesë e Tiranës në sezonin 2010-2011, duke luajtur 17 ndeshje e shënuar një gol për bardheblutë.
Edhe gjatë viteve të tij si trajner, ai ishte përmendur disa herë si një kandidat për t’u ulur në stolin e bardhebluve, më saktësisht në verën e vitit 2024, pasi kishte lënë drejtimin e skuadrës së Shkupit.
Tragedija u Lučanima, preminuo Mladen Žižović, utakmica Mladost - Radnički odmah prekinuta. pic.twitter.com/oOGnZiTOfW— Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) November 3, 2025