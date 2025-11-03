LEXO PA REKLAMA!

VIDEO/ Ngjarje e rëndë në Serbi, ndahet nga jeta gjatë ndeshjes ish-futbollisti i Tiranës

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 21:14
Sport

VIDEO/ Ngjarje e rëndë në Serbi, ndahet nga jeta gjatë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në ndeshjen mes Mladost dhe Radniçkit në kampionatin serb të futbolli. Mladen Zizovic, trajneri i Radniçkit, ka pësuar kolaps në fushën e lojës dhe është ndarë nga jeta.

Ngjarja ka ndodhur në minutën e 20-të të sfidës, kur 44-vjeçari Zizovic u rrëzua para pankinës së tij. Atij iu dha ndihma mjekësore dhe u dërgua me ambulancë drejt spitalit. Gjyqtari më pas rifilloi ndeshjen, për ta ndalur para fundit të pjesës së parë, kur u mësua lajmi tragjik se ai nuk ia kishte dalë.

Mladen Zizovic është një emër i njohur edhe për futbollin shqiptar, pasi boshnjaku, gjatë karrierës së tij si futbollist, ka qenë pjesë e Tiranës në sezonin 2010-2011, duke luajtur 17 ndeshje e shënuar një gol për bardheblutë.

Edhe gjatë viteve të tij si trajner, ai ishte përmendur disa herë si një kandidat për t’u ulur në stolin e  bardhebluve, më saktësisht në verën e vitit 2024, pasi kishte lënë drejtimin e skuadrës së Shkupit.

