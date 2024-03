Tirana ndryshon trajner, prezantohet një turk në stol

Bulent Karslioglu do të jetë trajneri i ri i Tiranës së volejbollit të femrave. Lajmi ne zyrtarizon vetë klubi shumësportësh me një postim në rrjete sociale ku prezanton turkun.

Karslioglu do të nisë menjëherë punën duke zëvëndësuar kështu të larguarin Hasan Gurabardhi. Ai do të zhvillojë sot seancën stërvitore me vajzat bardheblu në përgatitje për finalen e madhe të Kupës së Shqipërisë që do të luhet të dielën në sallën ‘Feti Borova’ ndaj Skënderbeut.

KS Tirana dhe Bulent Karslioglu kanë firmosur marrëveshjen që do t’i mbajë ata të lidhur deri në përfundim të sezonit dhe do të shqyrtohet më pas nëse do të ketë mundësi për tejzgjatje të kontratës.