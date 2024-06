LIVE - Sylvinho lë Brojën e Mucin në stol, zbulohet edhe formacioni i Kroacisë

Zlatko Dalic ka vendosur për ekip me përvojë për ndeshjen e Kroacisë ndaj Shqipërisë.

Luka Modric do të jetë dirgjient i lojës, ndërsa shumë pritet edhe nga Ivan Perishic e Mateo Kovaçic.

Në sulm është Bruno Petkovic, i përkrahur nga Andrej Kramariq e Lovro Majer.

Joshko Gvardiol luan në qendër të mbrojtjes.

Në mesfushë përkrah Modricit do të jetë Marcelo Brozovic.

Sylvinho lë Brojën e Mucin në stol, zbulohet formacioni zyrtar i Shqipërisë ndaj Kroacisë

Shqipëria kërkon pikët e para në grupin B të Europianit, teksa sot në orën 15.00 do të përballet me Kroacinë. News 24 ka mësuar formacionin zyrtar të kuqezinjve, në takimin që do të mbahet në Hamburg.

Në portë është Strakosha, përpara tij janë të vendosur Hysaj, Ajeti, Gjimshiti dhe Mitaj. Mesfusha përbëhet nga Asllani, Laçi dhe Ramadani. Në sulm është Asani, Manaj dhe Bajrami.

Sa i takon skemës, Sylvinho ka preferuar skemën 4-3-3, duke bërë kështu dy ndryshime, Laçi në vend të Seferit dhe Manaj në vend të Brojës.

Mes dy kombëtareve, kjo është ndeshja e parë direkte. 90-minutëshi do të gjykohet nga arbitri francez, Letexier.

FORMACIONI, SHQIPËRIA:

Strakosha, Hysaj, Ajeti, Gjimshiti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Laçi, Bajrami, Asani, Manaj.

Trajner: Silvinjo

Ajo qe bie ne sy eshte se Shqiperia do ta nise ndeshjen me dy emra shume te lakuar si Broja dhe Muci ne stol!