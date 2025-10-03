LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Prezantohet topi i Botërorit 2026, pritet të jetë makth për portierët se është shumë i… rrumbullakët

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 20:20
Sport

Prezantohet topi i Botërorit 2026, pritet të jetë makth për

FIFA ka publikuar zyrtarisht topin me të cilin do të luhet në vitin e ardhshëm Botërori 2026. Topi i prodhuar nga “Adidas” quhet “Trionda” dhe ka një veçanti që kujton një prodhim të mëparshëm problematik pasi cilësohet si shumë i rrumbullakët.

“Trionda” në spanjisht do të thotë “tre valë” dhe ka ngjyrat e kuqe, të gjelbër dhe blu, si dhe elementë të ndryshëm që përfaqësojnë secilin nga tre vendet organizatore. Një gjeth për Kanadanë, një shqiponjë për Meksikën dhe një yll për SHBA.

Problemi i “Trionda” është ndeshur edhe më parë. Topi i futbollit sigurisht është i rrumbullakët, por mbulesa e jashtme e tij zakonisht është e përbërë nga pjesëza të ndryshme në forma gjeometrike. Shumë bazohen te dizajni i “icosahedron,” i cili ka 20 faqe ose prerje të ndryshme.

Por “Trionda” bazohet mbi një dizajn me vetëm 4 faqe të ndryshme, ose prerje. Kjo lloj forme, pa shumë prerje, bën që topi të marrë trajektore nga më ë çuditshmet.

Një top me një model me pak prerje ishte ai i Botërorit 2010, “Jabulani”, i cili u pagëzua si “makthi i portierëve” pasi ndryshonte disa herë trajektore në goditje nga larg, duke dhuruar gola spektakolarë, por ku aftësia individuale kalonte në plan të dytë.

Prezantohet topi i Botërorit 2026, pritet të jetë makth për

Ndaj nuk ishte rastësi se pse u hoq shpejt nga qarkullimi një model i tillë, për t’u kthyer përsëri pas 15 viteve me një tjetër tentativë nëpërmjet “Trionda”.

Ndaj nuk ishte rastësi se pse u hoq shpejt nga qarkullimi një model i tillë, për t’u kthyer përsëri pas 15 viteve me një tjetër tentativë nëpërmjet “Trionda”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion