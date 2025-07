“Lexova gjëra të turpshme”/ Fizioterapisti i Diogo Jotës mohon zërat për një jetë të shfrenuar të lojtarit

Një ditë pas tragjedisë së rëndë ku humbën jetën Diogo Jota dhe vëllai i tij André, fisioterapisti i Jotës, Gonçalves, mbajti të patundshme versionin e vërtetë të ngjarjes në një intervistë për gazetën portugeze Record.

Ai e përgënjeshtroi në mënyrë kategorike një jetë të jashtëzakonshme dhe pretendime për sjellje të papërshtatshme të vëllezërve.

“Lexova gjëra të pakëndshme në internet dhe në media, Diogo dhe André nuk po festonin, nuk po bënin një jetë të egër.”

Rreth orës 8 orë rrugë me makinë për në Santander, me qëllim ndalesa në një hotel pranë Burgosit për të pushuar.

Më pas, do të udhëtonin drejt Anglisë, ku Jota kishte planifikuar një takim mjekësor në Liverpool dhe familja do t’i bashkohej me avion pas disa ditësh.

Gonçalves theksoi se kishte punuar me lojtarin çdo ditë nga e shtuna deri të mërkurën, si pjesë e shërimit të tij pas pneumothorax-it: “Ai u shërua jashtëzakonisht mirë – ishte pa dyshim një profesionist i pakrahasueshëm. Ai ndoqi udhëzimet me përpikëri. Baza e mushkërisë së tij të djathtë ishte disi e dëmtuar, por me fizioterapi ishte praktikisht perfekt. Kur e lashë, ai ishte pa dhimbje, gati për të rikthyer në Liverpool dhe entuziast për sezonin e ardhshëm.”

Ai shtoi se, për të menaxhuar rikuperimin në mënyrën më të mirë, Jota kishte refuzuar pjesëmarrjen në turneun para-sezonal në Japoni me Liverpoolin, dhe është i bindur se do të rikthehej në fushë për një sezon të jashtëzakonshëm.