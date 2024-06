Lorik Cana mbështet Shqipërinë në Europian: Krenari, bashkë për të ndjekur ndeshjen ndaj Italisë

Lorik Cana, ikona e futbollit shqiptar, nëpërmjet një video-je të publikuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, ka treguar gjithë mbështetjen e tij për kuqezinjtë, në Europianin që nis pas pak ditësh.

“Bashkëkombasit e mi përshëndetje! Mungon edhe pak kohë para një kapitulli tjetër historik të sportit dhe futbollit shqiptar, Kampionati Europian 2024.

Me plot krenari elementi shqiptar do të jetë prezent për herë të dytë dhe me plot dëshirë dhe kënaqësi unë si Lorik dhe të gjithë ish-lojtarët e ekipit kombëtar do të jemi prezent bashkë me delegacionin për të mbështetur Kombëtaren për ndeshjen me Italinë.

Forca shqiptaria dhe sa më lart!”, – tha ai.