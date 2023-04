Bayern Munchen nuk do e rinovojë kontratën e Boateng, ja fati i 32-vjeçarit

Kontrata e Jerome Boateng në Bayern Munchen është drejt përfundimit, ndërsa mësohet se klubi gjerman nuk do e rinovojë kontratën. Drejtori Sportiv, Salihamidzic e zyrtarizoi këtë lajm, duke bërë të ditur se klubi nuk do ta rinovojë dhe në fund të sezonit aktual 32-vjeçari do të jetë i lirë për të zgjedhur skuadrën.

“Ishte një vendim që u mor bashkë me drejtuesit dhe gjithashtu trajnerin Hansi Flick. Ja kemi shpjeguar edhe Jerome dhe ai e ka kuptuar por do të largohet permes derës së madhe pasi është një futbollist i rëndësishëm për këtë klub”, tha ai.

Këto fjalë në fakt tregojnë se klubi gjerman nuk ka dashur të vazhdojë “lidhjen” me Boateng, pasi kërkon prurje të reja, ndryshe nga trajneri Flick, që e ka pranuar gjithmonë në skuadër.