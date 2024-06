Barazimi i parë i Europianit, Danimarka ndan pikët me Slloveninë në Shtutgart

Danimarka dhe Sllovenia kanë ndarë pikët në Shtutgart, në barazimin e për të këtij Europiani.

Sfida nisi mjaft mirë për danezët, të cilët gjetën rrugën e rrjetës në minutën e 17’ me Eriksen. Shanset për të dyfishuar rezultatin ishin aty, por nuk u shfrytëzuan mirë nga lojtarët danezë.

Në minutën e 77’ ishte Janza që solli barazimin, goditja e së cilit u devijua dhe shkoi ë rrjetë.

Kështu Sllovenia dhe Danimarka qëndrojnë me një pikë në Grupin C, aty ku bëjnë pjesë edhe Anglia me Serbinë.

Janza 77′ / Eriksen 17′

90+5′ Mbyllet sfida në barazim!

77’ Goool Sllovenia 1-1! Janza godet nga distanca, me topin që devijohet dhe shkon në rrjetë.

17′ Goool Danimarka 0-1! Eriksen merr një top në zonë dhe me të djathtën e çon në rrjetë.