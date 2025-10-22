LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

100 mijë të interesuar për në “Air Albania”, “lumë” kërkesash për Shqipëri-Angli

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 16:31
Sport

100 mijë të interesuar për në “Air Albania”,

Shqipëria synon arritjen e fazës Play Off të Botërorit. Me 13 nëntor, kuqezinjtë luajnë në Andorrë, ndërsa me 16 nëntor, presim gjigandët e Anglisë.

Interesimi për sfidën ndaj “3 luanëve” ka qenë mjaft i lartë, pasi mund të jetë pikërisht momenti kur kombëtarja mund të sigurojë Play Off.

Për ndeshjen që do luhet në “Air Albania” ka patur mbi 100 mijë kërkesa, çka i bie 5 herë më shumë se kapaciteti i stadiumit (22 mijë e 500 ulëse).

Sa i takon mënyrës se si do veprohet për biletat, tifozët duhet të aplikojnë, për t’u bërë  më pas pjesë e procesit të përzgjedhjes përmes shortit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion