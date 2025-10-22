100 mijë të interesuar për në “Air Albania”, “lumë” kërkesash për Shqipëri-Angli
Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 16:31
Sport
Shqipëria synon arritjen e fazës Play Off të Botërorit. Me 13 nëntor, kuqezinjtë luajnë në Andorrë, ndërsa me 16 nëntor, presim gjigandët e Anglisë.
Interesimi për sfidën ndaj “3 luanëve” ka qenë mjaft i lartë, pasi mund të jetë pikërisht momenti kur kombëtarja mund të sigurojë Play Off.
Për ndeshjen që do luhet në “Air Albania” ka patur mbi 100 mijë kërkesa, çka i bie 5 herë më shumë se kapaciteti i stadiumit (22 mijë e 500 ulëse).
Sa i takon mënyrës se si do veprohet për biletat, tifozët duhet të aplikojnë, për t’u bërë më pas pjesë e procesit të përzgjedhjes përmes shortit.