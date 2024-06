Tre shenjat më të urryera të zodiakut në planet

Sa herë që dikush ju pyet se cila është shenja juaj e horoskopit dhe ju përgjigjeni, a rrudh vetullat bashkëbiseduesi juaj? Ndoshta atëherë ju i përkisni anëtarëve më të urryer, por të keqkuptuar të zodiakut, siç janë tre në vijim.

Luani

Ai konsiderohet egoist, autoritar dhe i apasionuar pas luksit. Kur imagjinojmë një Luan, ndoshta mendojmë për një grua të ngarkuar me bizhuteri ari dhe çanta pazari, edhe pse bota rreth saj po shkatërrohet. Rivendosja e reputacionit të tij: Nën ndikimin e Diellit, ai ndan ngrohtësinë dhe dritën e tij me të tjerët, përmes talentit dhe krijimtarisë së tij dhe i mobilizon me fuqitë e tij, qofshin këto fjalë apo muzikë apo thjesht, sharmi i tij i lindur. Edhe nëse ai vazhdimisht pretendon në qendër të vëmendjes, duhet guxim për të qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes dhe ne duhet ta pranojmë këtë.

Binjaket

Ai shihet si me dy fytyra dhe me humor. Si miku që do t’ju prishë planet edhe në minutën e fundit dhe do të zbulojë sekretet tuaja, duke tradhtuar besimin që i keni në mënyra të ndryshme. Rikthimi i reputacionit të tij : E vërteta është se personaliteti i tij ka anët e mjaftueshme për dy njerëz të ndryshëm, por pikërisht këtu qëndron faktori i tij lehtësues, në faktin se ai e ka të vështirë t’i kontrollojë dhe t’i bashkojë. Është e sigurt që do të kalojmë mirë në shoqërinë e tij, pasi ai nuk do të ndalet kurrë të na çojë në aventura të reja dhe të na befasojë me aftësitë e tij komunikuese. Sepse ai nuk është vetëm një folës i mirë, por mbi të gjitha është dëgjuesi më i mirë.

Akrepi

Një qenie e fshehtë, satanike, e shtyrë nga etja e saj për hakmarrje, që fshihet në errësirë ​​për momentin e duhur për të goditur. Rivendosja e reputacionit të tij: Po, Akrepi është misterioz. Por jo sepse fsheh planet e liga, por sepse dëshiron të ndihet i sigurt para se të hapet. Sapo të fitoni besimin e tij, korja e tij e akullt do të fillojë të shkrihet, duke zbuluar botën e tij të brendshme të ndjeshme dhe të përkushtuar.