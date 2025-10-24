Si ndikon ndryshimi i orës në shëndetin e njeriut, gjashtë efektet negative
Ndërrimi i orës, një praktikë që ndodh dy herë në vit, mund të ketë pasoja negative për shëndetin e njeriut.
Ekspertët paralajmërojnë se kjo lëvizje e thjeshtë e akrepave mund të ndikojë në shëndetin tonë fizik dhe mendor, duke shkaktuar nga lodhje e humor të ulët, deri te rritja e rrezikut për atak në zemër dhe goditje në tru.
Prishja e ritmit cirkadian, orës së brendshme të trupit, ndikon në hormone, gjumë dhe funksione të rëndësishme trupore.
Ja gjashtë mënyra se si ndërrimi i orës ndikon negativisht:
1. Rrit rrezikun e atakut në zemër dhe goditjes në tru
Studimet tregojnë se sulmet në zemër rriten me 24% menjëherë pas ndryshimit të orës , ndërsa rreziku i goditjes në tru rritet me 8% në dy ditët e para pas ndryshimit. Shkaku kryesor mendohet të jetë prishja e ritmit biologjik dhe rritja e hormoneve të stresit.
2. Ndikon në humor dhe mund të çojë në depresion
Errësira më e hershme dhe ditët më të shkurtra mund të ulin nivelin e serotoninës dhe vitaminës D, duke sjellë ndjenja lodhjeje dhe trishtimi. Sipas një studimi, ndërrimi i orës lidhet me një rritje 11% të episodeve depresive.
3. Ul aftësinë për vendimmarrje
Mungesa e gjumit ndikon në përqendrim dhe gjykim. Pas ndryshimit të orës, është vërejtur rritje e aksidenteve rrugore me 6%, si dhe më shumë gabime në vendin e punës e në fushën mjekësore.
4. Përkeqëson kujtesën dhe vëmendjen
Shumë njerëz ndihen më të shpërqendruar dhe më pak produktivë. Një studim tregoi rritje të “cyberloafing”, përdorimit të internetit për arsye personale në punë, ditën e hënës pas ndërrimit të orës.
5. Ndryshon oreksin dhe sjell dëshirë për ushqime të pashëndetshme
Ndryshimi i gjumit ndikon në hormonet e urisë. Si rezultat, pas ndryshimit të orës kemi më shumë dëshirë për ushqime të yndyrshme dhe me sheqer.
6. Rrit nervozizmin dhe tensionin emocional
Privimi nga gjumi na bën më të irrituar dhe të paduruar. Madje një studim ka treguar se edhe gjyqtarët japin dënime më të ashpra menjëherë pas ndryshimit të orës, për shkak të lodhjes dhe humorit të keq.
Ekspertët këshillojnë që pas ndërrimit të orës, njerëzit të flenë më herët, të marrin më shumë dritë natyrale gjatë ditës dhe të shmangin kafeinën vonë në mbrëmje, për të ndihmuar trupin të përshtatet me ritmin e ri.