Sekretet që nuk duhet ti tregoni partnerit

Sekretet shpesh ndihmojnë që të kemi një marrëdhënie sa më të mirë në çift. Të mbash sekretet nuk do të thotë se nuk do të kesh një marrëdhënie të mirë në çift përkundrazi do të jeni më të lumtur për shumë arsye.

Më poshtë kemi renditur disa nga gjërat që duhet të mbajmë sekret nga partneri;

Kodet e rrjeteve sociale

Mbajtja sekret e fjalëkalimit të “Facebook”-ut, apo Instagram-it nuk do të thotë që jeni duke gënjyer partnerin tuaj, apo se jeni duke fshehur diçka nga ai/ajo.

Thashethemet

Shmangni komentet që mund të krijojnë thashetheme në çift, sidomos komente negative.

Sekretet që miqtë ju besojnë

Mos mendoni se miqtë tuaj duhen lënë mënjanë, veçanërisht kur dilni së bashku. Kur miqtë tuaj ju besojnë sekretet e jetës së tyre personale, mbajini sekret, pasi “thashethemet” tuaja mund të përhapen shpejt. Gjithashtu, këto lloj qëndrimesh tregojnë mungesë respekti për personin që ju ka besuar.

Mos zbuloni detaje nga marrëdhëniet tuaja të kaluara

Partneri juaj aktual e di shumë mirë se keni pasur marrëdhënie të tjera, kështu që përpiquni të mos kujtoni cilësitë e ish-it tuaj. Përqendrimi në të kaluarën mund ta bëjë marrëdhënien të kalojë në vështirësi.