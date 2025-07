Rregulla të reja për fluturimet në BE, fitojnë udhëtarët! Pagesa për çantën e dorës tani mund të…

Ditët kur udhëtarët paguanin tarifa shtesë për bagazhet e dorës gjatë fluturimeve mund të marrin fund, të paktën brenda Bashkimit Europian. Më 24 qershor, ligjvënësit votuan në favor të një propozimi që lejon pasagjerët të marrin me vete falas një çantë të vogël dore deri në 7 kg gjatë fluturimeve, madje edhe në linjat ajrore me kosto të ulët.

Sipas rregullores së re, e cila mund të hyjë në fuqi që në korrik 2025, udhëtarëve do t’u lejohet të marrin me vete një bagazh kabine me përmasa deri në 100 cm (gjatësia + gjerësia + lartësia) si dhe një send personal që vendoset nën sedilje me madhësi maksimale 40x30x15 cm, pa pagesë shtesë. Ligji i propozuar kërkon ende miratimin nga 55% e shteteve anëtare të BE-së, por nëse miratohet, do të zbatohet për të gjitha fluturimet brenda BE-së, si dhe për ato që nisen ose mbërrijnë në vendet e BE-së.

“Votimi shënon një hap të rëndësishëm drejt një udhëtimi më të drejtë dhe transparent,” tha Matteo Ricci, nënkryetar i Komitetit të Transportit dhe Turizmit të BE-së, në një deklaratë për shtyp.

“Ai përfshin masa konkrete, si përcaktimi i qartë i bagazhit të dorës falas … një e drejtë themelore për të shmangur kostot shtesë të pajustifikuara.”

Më parë, linjat ajrore me kosto të ulët në BE, si EasyJet, Ryanair, Wizz dhe të tjera, shpesh tarifonin ndjeshëm për bagazhet e dorës, në varësi të madhësisë dhe peshës së tyre.

Si pasojë, Ministria e të Drejtave të Konsumatorit në Spanjë gjobiti pesë linja ajrore me buxhet me 179 milionë euro në nëntor 2024 për “praktika abuzive”. Ky vendim, së bashku me presionin nga organizatat e të drejtave të konsumatorëve dhe pasagjerët, i hapi rrugën nismës së BE-së për rregulla më të drejta dhe të unifikuara për bagazhet e dorës.

Propozimi për bagazhin e dorës është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë të Parlamentit Europian për të rritur mbrojtjen dhe të drejtat e udhëtarëve. Ligjvënësit votuan gjithashtu për ndalimin e tarifave shtesë për përzgjedhjen e vendit të uljes për fëmijët nën 12 vjeç, për të garantuar që familjet të mund të ulen bashkë pa paguar më shumë.

Ata kërkojnë gjithashtu që shitësit e biletave ose palët e treta të jenë të detyruar të informojnë pasagjerët për çmimin e plotë të biletës në momentin e rezervimit, duke përfshirë tarifat e ndërmjetësimit apo të shërbimit, si dhe për procesin e rimbursimit. Propozimet synojnë gjithashtu që pasagjerët në BE të kenë të drejtë kompensimi jo vetëm kur vonesat i pengojnë të kapin një fluturim lidhës, por edhe kur humbin lidhjen me një mjet tjetër transporti (si autobusi i aeroportit), nëse biletat janë blerë përmes të njëjtit operator.

Megjithëse këto propozime duken si një fitore për udhëtarët, jo të gjithë janë dakord me kthimin e tyre në ligj. Përfaqësuesit e industrisë ajrore kundërshtojnë heqjen e tarifave për bagazhin e dorës, duke argumentuar se kostoja e çantës do të përfshihet në çmimin e biletës, duke e bërë atë më të lartë për të gjithë. Kritikët thonë se rregullat e reja i detyrojnë pasagjerët të marrin me vete bagazh dore, pasi kostoja do të jetë e përfshirë në biletë dhe nuk do të kenë mundësi ta shmangin.

“Ekonomia e tregut ajror në Europë bazohet në zgjedhje. Detyrimi për të përfshirë një çantë dore detyron pasagjerët të paguajnë për një shërbim që mund të mos e duan apo të mos u nevojitet,” tha Ourania Georgoutsakou, drejtoreshë ekzekutive e Airlines for Europe, shoqata më e madhe e linjave ajrore në Europë. “Çfarë do të vijë më pas? Patjetër kokoshka dhe pije me biletën e kinemasë? Parlamenti Europian duhet t’i lërë udhëtarët të vendosin vetë për shërbimet që duan dhe ato që nuk duan të paguajnë.” /BBC/shqip