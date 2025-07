Psikologia paralajmëron prindërit: Kjo lloj lodre po dëmton zhvillimin e fëmijës

Kur fëmijët janë në shtëpi, shpesh bëhet sfidë t’i mbajmë të angazhuar me aktivitete që janë njëkohësisht argëtuese, të sigurta dhe të përballueshme. Përveç lojërave në një park apo në oborr, vizatimeve me bojëra e lapsa me ngjyra, apo mjeteve elektronike, shumë prindër zgjedhin një shumëllojshmëri lodrash për të vegjlit e tyre.

Por jo të gjitha lodrat ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e fëmijëve.

Dr. Aliza Pressman, psikologe zhvillimore shprehet se e kupton më së miri sfidën e prindërve që përpiqen t’i përfshijnë fëmijët në aktivitete që i ndihmojnë të rriten dhe zhvillohen mendërisht. Së fundmi, ajo ka ndarë me ndjekësit një aktivitet që e cilëson si “argëtues dhe edukativ”, duke theksuar se ndihmon në zhvillimin e aftësive motorike, nxit zgjidhjen e problemeve dhe përmirëson vetë-rregullimin emocional.

Por para se të flasë për lodrat që rekomandon, Dr. Pressman ndau një paralajmërim të qartë: cilat lodra duhet t’i shmangin prindërit dhe gjyshërit dhe pse ato mund të kenë ndikim negativ tek fëmijët.

“Shmangni lodrat elektronike tepër stimuluese, të cilat mund të dëmtojnë kreativitetin e fëmijës,” paralajmëron Dr. Pressman.

Ajo shton: “Prindërit dhe gjyshërit duhet të kërkojnë lodra që mbështesin zhvillimin përmes lojës, lojërave që ngjisin imagjinatën dhe kërkojnë zgjidhjen e një problemei. Lodrat që stimulojnë shqisat dhe imagjinatën, janë ato që ia vlen të vendosen në shportën e blerjeve".

Kur flasim për lodra elektronike tepër stimuluese, psikologët nënkuptojnë robotë, makina, apo të tjera sende. Bëhet fjalë për kukulla që “flasin”, automjete që imitojnë zhurmën e makinave dhe kanë drita, apo të tjera lodra pa ndonjë përfshirje aktive nga fëmija. Po ashtu, lodrat me shumë butona që vetëm japin tinguj ose efekte pamore, robotët që lëvizin automatikisht, apo tableta nuk duhet të jenë zgjedhja e duhur apo e vetme për fëmijët.

Si përfundim, ka disa lodra që ekspertët këshillojnë të shmangen dhe të tjera që i rekomandojnë me këmbëngulje.

“Lodrat shqisore, puzzle-t sipas moshës, kubat ndërtues, lodrat pa bateri dhe çdo gjë që përfshin lojë imagjinare ose zgjidhje problemesh janë ndër më të mirat për trurin në zhvillim,” thekson Dr. Pressman.

Po ashtu, një opsion mjaft i mirë dhe jo shumë i kushtueshëm është edhe plastelina. Me anë të saj fëmijët mund të krijojnë forma të ndryshme, në bazë të krijimtarisë dhe imagjinatës së tyre, si dhe nuk kalojnë kohë me mjete elektronike, të cilat konsiderohen “armik” për zhvillimin e tyre.