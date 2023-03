Nga dashuria te paratë, njihuni me parashikimin e Horoskopit per sot

Dashi

Hëna është përballë dhe krijon një shqetësim të vogël dashurie. Për sa i përket punës, do të ishte më mirë të bënit një pushim për t’u shkëputur nga stresi. Do të jem më mirë javën tjetër. Ju duhet vërtet një pushim.

Demi

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Të dielën dashuria po shkon më mirë dhe ju keni një fundjavë vërtet premtuese përpara. Në punë jeni plot energji. Kanalizojini mirë për të arritur gjëra të mëdha.

Binjakët

Hëna bëhet sërish aktive dhe i bën emocionet edhe më të forta se më parë. Mos u lodhni shumë në punë dhe përpiquni të rrethoheni me njerëz pozitivë. Vetëm në këtë mënyrë mund të arrini rezultate të rëndësishme dhe të demonstroni se nga çfarë jeni krijuar.

Gaforrja

Hëna është disonante dhe këtë fundjavë do të ishte më mirë të shmangni polemikat. Në punë vijnë propozime të reja që premtojnë mirë. Mundohuni të mos ndaleni edhe nëse jeni të lodhur. Vetëm me përkushtim dhe sakrifica mund të arrihen gjëra të mëdha.

Luani

Po përballeni me disa vështirësi të vogla dashurie, por së shpejti do të jeni në gjendje të rikuperoheni. Lajmet vijnë në punë por vendimet janë në dorën tuaj. Vlerësoni me qetësi të mirat dhe të këqijat përpara se të pranoni ndonjë propozim.

Virgjëresha

Nëse jeni të dashuruar dilni përpara, tani është koha për të vepruar. Në punë po bëni një rrugëtim të madh që do t’ju çojë shumë larg. Është e kotë të qëndroni të ankoruar në të kaluarën, të vazhdoni nëse dikush ju ka bërë të vuani dhe të jeni të hapur ndaj njohurive të reja.

Peshorja

Ka ardhur koha të hidheni dhe të përfshiheni në dashuri. Në punë është një kohë e mirë për të përfunduar disa projekte të papërfunduara. Rikthejeni jetën tuaj të punës dhe tregoni se nga çfarë jeni krijuar.

Akrepi

Të dielen kujdes nga polemikat në dashuri dhe nëse jeni beqarë, shikoni përreth. Në punë ka paqartësi por tashmë e dini se cilën rrugë doni të ndiqni.

Shigjetari

Ka pasur ditë të vështira në dashuri ndaj tani shijoni qetësinë tuaj të merituar. Në punë mos u shqetësoni, mbani gjërat nën kontroll dhe do e shihni që gjithçka do shkojë mirë.

Bricjapi

Kjo është një ditë shumë e bukur për dashurinë. Nga ana tjetër në punë duhet të keni durim dhe ta lini kohën të kalojë. Kujdes nga shpenzimet. Kohët e fundit keni pasur të tepërta dhe tani gjella po qan, mundohuni t’i kufizoni.

Ujori

Hëna është paksa e çuditshme, ndaj kini kujdes nga diskutimet e dashurisë. Mbajeni të qetë dhe tregohuni diplomatik nëse nuk dëshironi të grindeni me partnerin tuaj edhe për çështje të vogla. Në punë, mos vendosni shumë hekura në zjarr dhe nëse dëshironi, kthehuni në lojë.

Peshqit

Një ditë e bukur për të shijuar emocionet e dashurisë. Në punë jeni ende në pritje të ndryshimeve. Së shpejti vijnë zgjidhje për diskutimet e ditëve të fundit, si dhe kontrata të reja dhe mundësi për të ndryshuar jetën tuaj njëherë e përgjithmonë.