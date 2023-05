Magjistarja jep “recetën”: Ja si të fitoni më shumë para nëpërmjet magjisë...

Bota nuk po kalon një situiatë të mirë ekonomikisht, duke i detyruar njerëzit të gjejnë “zgjidhje” alternative për të siguruar mirëqenien.

Britanikët e stresuar duket se po i kthehen magjive për të mposhtur krizën e kostos së jetesës dhe për të rritur mirëqenien e tyre sipas magjistares Astrid Carvel.

Astrid, e cila ka shkruar një libër për të ndihmuar shtrigat fillestare, zbulon se është një hap i natyrshëm në kohë të trazuara kur ndjejmë mungesë kontrolli ose një ndjenjë pafuqie.

“Njerëzit po zbulojnë magjinë dhe po e vlerësojnë atë si një rrugë drejt një ekzistence më të gëzueshme dhe më kuptimplote. Magjia është një art i lashtë dhe natyror - shumë nga artikujt që ju nevojiten për të bërë magji gjenden në natyrë falas.

Shtrigat janë kudo dhe ju kurrë nuk mund të kuptoni se jeni duke qëndruar pranë njërës!”- tha ajo.

Të bësh hapat e tu të parë drejt magjisë mund të duket e frikshme – por Astrid sugjeron se në fakt është e kundërta.

“Jeta është plot me momente magjike. Mendoni se si djegia e qiririt tuaj të preferuar mund t'ju qetësojë pas një dite të vështirë, ose si flladi në fytyrën tuaj mund të sjellë qartësi nëse jeni duke marrë një vendim të vështirë, kjo ka të bëjë me magjinë. Hapi im i parë si një fëmijë shtrigë ishte të përfshija më shumë nga këto elemente në stilin tim të jetesës.

Fillova me forma tradicionale të kujdesit për veten, si shëtitjet e vëmendshme në natyrë dhe çajrat bimorë, përpara se të shtrihesha në fusha të tjera të magjisë, si puna me magji dhe hamendja.”- tregoi ajo.

Astrid tregon dhe metodën që gjithsecili mund të përdorë, për të përfituar sa më shumë nga magjia e mirë. Ja receta e saj:

Përbërësit që ju duhen:

Një qiri jeshil dhe mbajtëse

Një kunj për të gdhendur në qiri

Një çakmak

Metoda: Meditoni për atë që dëshironi me të vërtetë dhe sa do të kushtojë, vizualizoni se si paratë do të përmirësojnë jetën tuaj me sa më shumë detaje që mundeni. Kur keni një imazh të qartë mendor, mendoni për një ose dy fjalë që përcaktojnë artikullin ose përvojën dhe gdhendni në anën e qiririt me kunjin tuaj.

Vendoseni qiririn e gdhendur në një mbajtëse dhe ndizni atë. Meditoni mbi flakën dhe mendoni përsëri se për çfarë ju duhen paratë. Shikoni qiriun të digjet mbi fjalët që keni gdhendur dhe më pas fikeni atë.

Kur trungu i qiririt të jetë ftohur, vendoseni në çantën tuaj. Universi do të përgjigjet deri në hënën e plotë të ardhshme.

Tregimi i fatit me telefonin tuaj:

Gjeni një vend të qetë me dritë minimale dhe fikni telefonin tuaj. Pastroni ekranin me një leckë të butë.

Kryeni një pastrim të kujdesshëm, duke imagjinuar dritën e bardhë që rrethon ekranin. Meditoni dhe zbutni shikimin tuaj në pasqyrën e zezë, duke lejuar që aftësitë tuaja të mprehta të dalin në sipërfaqe. Prisni për imazhe.

Kaloni rreth 15 minuta dhe shkruani përvojat tuaja për t'ju lënë kohë për t'i deshifruar ato. Ngadalë kthejeni vetëdijen tuaj në mjedisin tuaj. Në të tashmen, kontrolloni shënimet tuaja dhe merrni një moment për të shqyrtuar mesazhet. Për ndihmë shtesë, merrni një fjalor ëndrrash për të kërkuar kuptimet e simboleve të caktuara.

Manifestoni qëllimet tuaja

Përbërësit:

Një stilolaps

Një copë letër

Një farë dhe diku për ta mbjellë - një tenxhere ose kopsht

Metoda: Shkruani qëllimin tuaj në një copë letre në vetën e parë duke përdorur kohën e tashme dhe mbajeni atë pozitiv.

Jini sa më specifik që të jetë e mundur për t'i dhënë universit një mesazh të qartë. Varrosni qëllimin tuaj, së bashku me një farë, në një tenxhere ose një kopsht. Lexoni qëllimin tuaj me zë të lartë ndërsa e bëni këtë.

Kujdesuni mirë për fidanin tuaj, duke u siguruar që të ketë shumë ujë dhe rrezet e diellit. Ndërsa bima juaj rritet, toka jetëdhënëse do të kontribuojë me energji në procesin tuaj të manifestimit

Një magji për gjumë të mirë:

Përbërësit:

Një copë letër me stilolaps ose laps për të shkruar

Tre kërcell livando

Një majë kripë

Një copë fije ose fije jeshile

Pjatë e papërshkueshme nga zjarri ose zjarr i hapur

Metoda: Uluni në shtrat dhe mendoni se çfarë po ju pengon nga një gjumë i mirë.