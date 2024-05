“Lajme të mira po vijnë!”, horoskopi për ditën e sotme, 6 maj 2024, çfarë parashikojnë yjet?!

Dashi

Ju po përjetoni një periudhë të gjallë dhe të zjarrtë, si në dashuri, ashtu edhe në punë ku një projekt po merr hov. Mos u kapni nga nxitimi dhe dëshira për të mbërritur. Në fakt mund të hasni disa momente shqetësimi!

Demi

Venusi i favorshëm shpërthen në çifte në krizë. Njerëzit në vështirësi, të cilët janë të prekur disi refleksivisht nga ajo që po ndodh, më në fund do të kenë mundësinë të imponojnë vullnetin e tyre edhe me koston e largimit për ca kohë. Lajme të mira po vijnë

vijnë në punë.

Binjakët

Gjithçka që dëshironi në këtë moment është të përjetoni dashurinë në qetësi, të gjeni një qetësi të humbur dhe të rikuperoni një marrëdhënie që po tregon pika të dobëta ose momente krize. Lodhja po ndihet dhe angazhimet kanë filluar të bëhen të shumta, por vërtet nuk dini të bëni asgjë.

Gaforrja

Jini i duruar dhe i kujdesshëm, relaksohu dhe bëj vetëm atë që është rreptësisht e nevojshme. Nuk është gjë e keqe të jesh i kujdesshëm për një periudhë. Edhe një lemzë e vogël mund të jetë veçanërisht e bezdisshme ose ndikuese në këtë kohë.

Luani

Ju po bëni gjithçka që mundeni për të mos prishur një marrëdhënie të rëndësishme, por tani vjen momenti i llogarisë, muaji rrezikon të jetë vendimtar “brenda apo jashtë”. Kushtojini vëmendje konflikteve me partnerët dhe bashkëpunëtorët.

Virgjëresha

Ndihesh i lodhur, i hidhëruar dhe nervoz, e gjitha është për shkak të Saturnit në kundërshtim, por ki parasysh se këto ndalesa po të drejtojnë drejt një jete të re! Kjo periudhë parashikon mundësi të reja.

Peshorja

Sot mund ta gjeni veten duke u përballur me situata që janë të vështira për t’u përballuar, të tilla si zgjimi tashmë i lodhur (ose gjumi i keq) dhe puna dy herë më shumë për të arritur një rezultat të arritur. Edhe partneri juaj, për shkak të këtyre mendimeve, mund të duket më i largët.

Akrepi

Të lindurit e kësaj shenje priren të përjetojnë shumë fort emocionet, pozitive dhe negative! Ndonjëherë të qenurit shumë impulsiv ju detyron që të bëni një hap prapa dhe t’i kërkoni falje dikujt, kini kujdes që të mos prishni një marrëdhënie ose një situatë për shkak të gjithë kësaj.

Shigjetari

Në këtë periudhë dëshironi të vendosni diçka të re. Do të bënit mirë ta kënaqni këtë dëshirë. Nëse nuk mund të filloni menjëherë një projekt, mund të “kufizoni veten” në projektimin e tij, ndërkohë që vazhdoni të zhvilloni ide fituese! Mundësi eksperiencash jashtë vendit për më të rinjtë!

Bricjapi

Për të qenë të qetë duhet të ndiheni “me kurriz të mbuluar” përndryshe do të nisin telashet. Ka një dozë të mirë zgjuarsie e cila ndonjëherë, për fat të keq, bie ndesh me paaftësinë e disa njerëzve. Afërdita kohët e fundit ka qenë në shenjën tuaj, e cila premton përmirësime në të gjitha aspektet, por nuk duhet të mbyllemi si iriq.

Ujori

Sot do jeni shumë të padurueshëm dhe ky mund të jetë një problem, duhet ta dominoni këtë impuls përndryshe do të ketë telashe! Pastaj ka nga ata që gënjejnë veten dhe besojnë se gjërat po shkojnë mirë kur në realitet nuk janë të kënaqur. Në këto 24 orë le të triumfojë dashuria, shpesh e nënvlerësuar apo e lënë mënjanë.

Peshqit

Sot dita nisi bukur dhe tani po hapen skenarë interesantë me zgjidhje të mira! Me siguri do të keni një vizion më të qartë për të ardhmen, mundësi për t’u kapur gjatë kësaj periudhe.

Tensionet e dashurisë nuk do të zhduken papritur.