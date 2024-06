Këto do të jenë 3 shenjat më me fat në mujin korrik

GAFORRJA- Në korrik do të kaloni shumë mirë, pavarësisht cilës dhjetëditësh i përkisni, pasi Mërkuri, Venusi dhe Dielli do t’ju shoqërojnë dhe aspektet e tyre të favorshme do t’ju ofrojnë momente të bukura, të veçanta dhe unike. Ndjenja që do të merrni dhe do të jepni do të jetë e bollshme, marrëdhëniet tuaja do të jenë në maksimumin e tyre, do të fitoni zemra dhe mundësisht do të krijoni miqësi, grupe apo lidhje të reja, ndërsa nga data 11 e në vazhdim me Venusin dhe Mërkurin në shtëpinë e 2-të prisni ngjarje romantike dhe financiare.



LUANI- Si mund të mos jeni mbi ju në dhjetëditëshin e parë dhe të dytë, me Merkurin dhe Venusin mbi ju dhe më vonë Diellin? Nuk është vetëm se do të tërhiqni vëmendjen dhe do të jeni shumë të njohur, do të keni edhe fatin tuaj, do të hapni rrethin tuaj, do të bëni disa njohje dhe kontakte të reja, madje mund të keni takime interesante me disa prej tyre, pasi ju do të tërhiqeni nga ata. Dhe marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja do të përmirësohen, do ia dilni mirë në punë dhe do jeni me shëndet të mirë.

BRICJAPI- Gjithçka do ju ecë mirë në përgjithësi, pavarësisht se cilës dhjetëditësh i përkisni, pasi siç duket gjithçka, pas emocioneve, financat do fillojnë të funksionojnë. Në punë dhe shëndet nuk keni pse të keni frikë nga asgjë të paktën deri në datën 21 të muajit dhe do të jeni në krye të humorit. Përveç kësaj, do të djegni zemrat dhe një romancë e nxehtë ka shumë mundësi të shpërthejë papritur, nëse sigurisht ju pëlqen ky person që do t’ju afrohet.