Keni probleme me gjumin? Këto janë 6 ushqime që mund t’ju ndihmojnë
Nëse keni vështirësi të flini natën, mund të filloni duke parë çfarë hani para gjumit. Disa ushqime dhe pije përmbajnë lëndë që nxisin gjumin dhe mund të përmirësojnë cilësinë e tij. Një gjumë i mirë ndihmon në reduktimin e rrezikut për sëmundje kronike, ruan shëndetin e trurit dhe forcon sistemin imunitar.
Disa nga ushqimet më të rekomanduara përpara gjumit janë:
Bajamet – burim i mirë i magnezit dhe melatoninës.
Gjeldeti – përmban triptofan që rrit prodhimin e melatoninës.
Çaj kamomili dhe çaj pasionflore – përmbajnë antioksidantë që qetësojnë trurin.
Kivi dhe lëngu i qershisë së thartë – mund të ndihmojnë ciklin e gjumit përmes serotoninës dhe melatoninës.
Peshq dhe arra – burime të vitaminës D, omega-3 dhe melatoninës.
Oriz i bardhë, banane dhe produkte qumështi – ndihmojnë në përgatitjen e trupit për gjumë.
Ekspertët sugjerojnë të konsumoni ushqime të lehta dhe të hani rregullisht në orare të përcaktuara për të përmirësuar gjumin. Megjithatë, më shumë studime janë të nevojshme për të verifikuar efektet e sakta të disa prej këtyre ushqimeve.
Duke përfshirë disa nga këto ushqime të shëndetshme në rutinën tuaj të mbrëmjes, mund të përgatiteni më mirë për një natë të qetë dhe të relaksuar. Kujdesi ndaj dietës mund të jetë një nga hapat më të thjeshtë për të përmirësuar cilësinë e gjumit tuaj.
Një natë e qetë nis shpesh nga një darkë e zgjuar!