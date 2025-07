Kanceri i zorrës së trashë, dieta “fajtore” që rrit ndjeshëm rrezikun! Ja disa ushqime që mbrojnë

Një studim i kohëve të fundit, i prezantuar në konferencën e Shoqatës Amerikane të Onkologjisë Klinike (ASCO), nxjerr në pah rolin e ushqimeve të përpunuara në zhvillimin e kancerit të zorrës së trashë, si edhe ndikimin mbrojtës të disa ushqimeve specifike.

Shkencëtarët ndoqën 1,625 pacientë me kancer të zorrës së trashë që ishte përhapur në nyjet limfatike rajonale, por jo në pjesë të tjera të trupit. Pjesëmarrësit plotësuan pyetësorë të detajuar ushqimorë për frekuencën e konsumit të 18 grupeve ushqimore, nëntë pro-inflamatore (si mishi i kuq, mishrat e përpunuar, drithërat e rafinuar dhe pijet me sheqer) dhe nëntë anti-inflamatore (si kafeja, çaji, perimet e verdha të errëta dhe ato me gjethe jeshile). Nga këto të dhëna, studiuesit arritën të lidhnin zakonet ushqimore të pacientëve me gjasat e mbijetesës dhe rrjedhën e sëmundjes.

Rezultatet e studimit treguan se konsumimi i ushqimeve të përpunuara, si buka e bardhë, sallami dhe proshuta — përbërës që shpesh janë pjesë e një sanduiçi të përditshëm — rrit ndjeshëm rrezikun e përkeqësimit të kancerit të zorrës së trashë. Studiuesit zbuluan se ata që hanin ushqime të tilla më shpesh kishin 87% më shumë gjasa për të vdekur nga kjo sëmundje, krahasuar me ata që ndiqnin një dietë të pasur me ushqime anti-inflamatore. Arsyeja është se këto ushqime nxisin inflamacionin në trup, duke favorizuar rritjen dhe përhapjen e qelizave kancerogjene.

Nga ana tjetër, efekti i kombinuar i një diete të shëndetshme dhe aktivitetit fizik ishte shumë i rëndësishëm. Pacientët që ndiqnin një dietë anti-inflamatore dhe ushtronin rregullisht kishin 63% më pak rrezik vdekjeje në krahasim me ata që ushqeheshin me një dietë pro-inflamatore dhe bënin më pak aktivitet fizik. Perimet me ngjyrë të verdhë, si patatet e ëmbla dhe karotat, vera dhe kafeja ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe forcimin e mbrojtjes së trupit. Për habinë e studiuesve, edhe pica me domate është klasifikuar si ushqim anti-inflamator, për shkak të përmbajtjes së likopenit.

Konsumi i shpeshtë i ushqimeve të pasura me antioksidantë dhe substanca natyrale anti-inflamatore mund të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun e zhvillimit dhe përhapjes së kancerit të zorrës së trashë.

Dr. Julie Gralow, presidente e ASCO-s, theksoi se “një dietë e shëndetshme dhe ushtrimet fizike duhet t’u përshkruhen pacientëve me kancer, pasi kombinimi i tyre mund të ketë efekte pozitive”. Sipas saj, një dietë e ekuilibruar e kombinuar me aktivitet fizik ndihmon jo vetëm në parandalimin e sëmundjes, por edhe në përmirësimin e trajtimit.

Ndërkohë, Dr. Catherine Elliott nga organizata Cancer Research UK shtoi se “ky studim sjell të dhëna interesante mbi rolin e inflamacionit në përparimin e kancerit të zorrës së trashë, megjithatë nevojiten më shumë kërkime për të kuptuar më mirë efektet ushqyese në ecurinë e sëmundjes”.

Këto gjetje konfirmojnë atë që shumë prej nesh e dimë, por shpesh e neglizhojmë: dieta ka një rol vendimtar në parandalimin dhe zhvillimin e sëmundjeve serioze, siç është kanceri i zorrës së trashë. Veçanërisht shqetësues është fakti që kjo formë e kancerit po prek gjithnjë e më shumë të rinjtë, duke e bërë parandalimin edhe më të domosdoshëm.

Një dietë e pasur me ushqime anti-inflamatore dhe e kombinuar me ushtrime të rregullta mund të jetë “arma” jonë më e fuqishme kundër kësaj sëmundjeje të heshtur. Prandaj, t’i kushtojmë vëmendje jo vetëm sasisë, por edhe cilësisë së ushqimeve që zgjedhim — sepse këto zgjedhje mund të bëjnë diferencën midis shëndetit dhe sëmundjes.