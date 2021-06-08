Kafsha që u rikthye në jetë pas 24 mijë vitesh në ngrirje
Një kafshë mikroskopike është ringjallur pasi për 24 mijë vite kishte qëndruar e “fjetur” nën akullin siberian.
Kafsha në fjalë, e quajtur Bdeloid, është një organizëm shumëqelizor jovertebror ujor, që ka një aftësi të pabesueshme për të mbijetuar. Shkencëtarët rusë i gjetën këto krijesa në tokën e ngrirë në Siberi dhe arritën t’i nxirrnin pas gërmimeve.
“Ky studim sjell provat më të forta shkencore se organizmat shumëqelizore mund të durojnë për dhjetëra mijëra vite në ngrirje, në një gjendje ku metabolizmi i tyre është tërësisht i ndaluar”, tha Stas Malavin, një kërkues në Qendrën për Kërkime Biologjike në Rusi.