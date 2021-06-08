LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kafsha që u rikthye në jetë pas 24 mijë vitesh në ngrirje

Lajmifundit / 8 Qershor 2021, 16:26
Soft

Kafsha që u rikthye në jetë pas 24 mijë vitesh në

Një kafshë mikroskopike është ringjallur pasi për 24 mijë vite kishte qëndruar e “fjetur” nën akullin siberian.

Kafsha në fjalë, e quajtur Bdeloid, është një organizëm shumëqelizor jovertebror ujor, që ka një aftësi të pabesueshme për të mbijetuar. Shkencëtarët rusë i gjetën këto krijesa në tokën e ngrirë në Siberi dhe arritën t’i nxirrnin pas gërmimeve.

“Ky studim sjell provat më të forta shkencore se organizmat shumëqelizore mund të durojnë për dhjetëra mijëra vite në ngrirje, në një gjendje ku metabolizmi i tyre është tërësisht i ndaluar”, tha Stas Malavin, një kërkues në Qendrën për Kërkime Biologjike në Rusi.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion