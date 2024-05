Horoskopi për ditën e sotme, cfarë parashikojnë planetet, 2 maj 2024?!

Dashi

Lajmi për një vend të lirë pune do të sjellë shpresë. Ju keni kualifikimet dhe përvojën që ju vendos në një pozicion të mirë për të fituar këtë punë. Zhvendosja papritmas do të tingëllojë si një ide e mirë pasi kjo do t’ju ofrojë fillimin e ri për të cilin keni nevojë. Merrini në konsideratë ndjenjat, ka ardhur koha të ndryshoni status.

Demi

Jeni duke e bërë jetën më të vështirë për veten tuaj duke i analizuar problemet. Zgjidhjet e thjeshta nuk do të gjenden kurrë kur ndërtoni gjithçka në mendjen tuaj derisa të jetë shumë e ndërlikuar për t’u kuptuar. Ndani vështirësitë në hapa të thjeshtë. Bëni një udhëtim për të takuar njerëz dhe parë vende të reja. Dashuria nuk ka qenë kurrë “sporti” juaj, vlerësoni situatat ndërsa arrini pjekurinë e duhur.

Binjakët

Nuk do të keni kohën e nevojshme për t’u marrë me një çështje familjare. Ju ose mund ta lini atë për një herë tjetër ose të kërkoni që dikush tjetër ta zgjidhë për ju. Të jesh në gjendje të flasësh për çështje që duket se nuk po largohen, do të jetë terapeutike. Në dashuri jeni ju që luani rolin e qendrës së botës, të tjerët janë satelitë pa peshë.

Gaforrja

Një takim i anuluar do t’ju japë kohën që ju nevojitet për të gjetur punën që nuk keni mundur të përfundoni vitin e kaluar, pa rrugëdalje. Çdo ndihmë e ofruar duhet pranuar me mirënjohje. Një lajm në fund të ditës do të mbajë një mesazh të rëndësishëm për një person që e ndiqni prej kohësh në distancë dhe nuk ju është dhënë mundësia t’i jepni sinjale dashurie.

Luani

Mund të përdorni gjithmonë fjalën “Jo” nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si dikush po përpiqet të kontrollojë një situatë. Ata mund të bëjnë zgjedhjet e tyre, por nuk mund t’ju detyrojnë të bëni atë që ju nuk dëshironi. Nëse jeni të pakënaqur, merreni shtruar! Jepini vetes një shans për të vendosur se çfarë dëshironi me të vërtetë. Ky vit është I artë për dashurinë dhe financat.



Virgjëresha

Një aspekt i bezdisshëm i ditës është mënyra se si puna përparon me ndalesa dhe fillime. Do të ndjeni pak tension në ajër dhe megjithëse nuk do të jeni të sigurtë se për çfarë bëhet fjalë, do të ecni me kujdes. Ju kishit shpresuar të bënit përparim të qetë dhe të qëndrueshëm. Do të bëhet shumë e qartë se kjo nuk do të ndodhë.

Peshorja

Miqtë dhe kolegët do të vënë re një vendosmëri te ju. Kur të kuptojnë se e keni fjalën për biznes, ata do ju afrohen menjëherë t’ju ndihmojnë në çfarëdolloj mënyre që munden. Ka një sasi të mjaftueshme emocioni të lidhur me punën e palodhur që po bëni. Ktheni kokën nga familja, ky vit kërkon që ju të riorganizoni çështjet e zemrës.

Akrepi

Më në fund ka ardhur mundësia për të vepruar sipas planeve të diskutuara muaj më parë. Një histori e fshehtë vazhdon t’ju intrigojë pasi jeni të vetëdijshëm se nëse njerëzit e gabuar arrijnë të dëgjojnë atë që po bëni, ata do të kundërshtojnë dhe do të vënë pengesa në rrugë. Paratë kërkojnë një mobilizim më të madh nga ana juaj.

Shigjetari

Jini të përgatitur për të marrë disa vendime të menjëhershme. Mundësia troket dhe nëse pranoni një ofertë apo sfidë emocionuese, kjo duhet të ketë pasoja të këndshme financiare. Shkoni me rrjedhën e energjisë përreth jush. Jini fleksibël dhe jini gati për të dalë me disa ide të moderuara. Partnerja po pret që ju të merrni vendime për të ndarë rrugët e jetës.

Bricjapi

Lëreni dikë që është i mërzitur, i zemëruar ose i zhgënjyer për diçka të zgjidhë vetë problemet e tij private. Edhe nëse dëshironi të ndihmoni, ata nuk do të duan ndërhyrjen tuaj. Ju duhet të flisni, por prisni derisa të përfundojë ky episod përpara se të sillni çështje të rëndësishme që ju shqetësojnë të dyve. Janë krijuar të gjitha situatat që kuleta juaj të marrë atë që i ka munguar prej muajsh.

Ujori

Dikush do t’ju ofrojë një nder, por në këmbim do t’ju kërkojë diçka. Nëse ju kërkohet të bindni dikë që është afër jush për ta ndihmuar, kjo kërkesë do t’ju bëjë të mos ndiheni rehat. Për shkak të kësaj ju do të preferoni të refuzoni ofertën e tyre. Hiqni dorë nga paranoja dhe guxoni të shprehni ndjenjat, yjet ju favorizojnë në dashuri.

Peshqit

Njerëzit janë të vështirë. Mund t’ju duhet të përdorni takt, hijeshi dhe durim për t’i sjellë ata në mënyrën tuaj të të menduarit. Një plan ambicioz do të godasë disa pengesa, por ju nuk do ta lejoni këtë t’ju pengojë. Në fakt kjo do të shërbejë vetëm si një nxitje për të bërë përpjekje më të mëdha nga ana juaj. Martesa është fjala kyçe për ju këtë vit, ndaj përkushtojuni me dashuri./bw