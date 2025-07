Horoskopi i dashurisë për shenjë shenjë, kush do flirtojë dhe kush bën një verë të çmendur

Dashi

Vera fillon me energjinë flirtuese dhe të gëzueshme, por ka kujdes nga problemet me komunikimin në fund, pasi Mërkuri në prapavijë do të jetë dashuria e dashurisë dhe takimeve në mes të korrikut. Mund të ketë një gjendje që personi i duhur dhe i gabuar do të takohen ose një dashuri e vjetër do të ndodhë rastësisht.

Marsi pasionant, planeti yt sundues hyn në sektorin e partneritetit gjatë javës së parë të gushtit, është bërë një kohë për vendimtare në dashuri. Ji iniciatori/ja nëse ka diçka që dëshiron dhe mos ki frikë të ndërpresë diçka nëse ndihesh se po të rregullojnë ekuilibrat e jetës. Harmonia rikthehet në romancë nga fundi i gushtit e tutje, pasi Mërkuri në prapavijë do të jetë shumë më i lehtë për t'u ëmbëlsuar.

Demi

Marsi pasionant kalon gjysmën e parë të verës në sektorin e seksit dhe takimeve, duke rritur epshin dhe aftësitë e tyre për shkak të ngjarjeve që ndriçojnë zemrën. Ji iniciatori/ja në dashuri. Sezoni i Virgjëreshës fillon në fondin e gushtit, duke e bërë atë një kohë super sensuale për të investuar të gjithë njerëzit që kanë pasur shumë/e një pasionuar.

Javët e fundit të verës nuk do të thotë se janë gjërat negative në takime dhe për të cilat janë lënë situatat romantike që po pengojnë një lidhje më autentike, ndërsa eklipsi afrohet më 21 shtator. shoqëria dashuria është e çrregullt, kështu që nuk ka arsye për të mbajtur atë të rregullt.

Binjakët

Fundi i qershorit është një kohë sensuale në jetën e një personi të dashur, duke qenë të lumtur ndaj kënaqësive dhe lidhjeve fizike. Ndje më shumë, analizo më pak. Sapo të vijës së parë të vijës së parë, Afërdita romantike në shenjën e tënde, duke bërë një magnet për romancë dhe adhurim gjatë gjithë muajit. Përdor sharmin tënd për të ëmbëlsuar ëmbëlt.

Marsi plot pasion zotet ka më pasionante të horoskopit gjatë javës së parë të gushtit, kështu që dëshiron të jetë seksuale më e lartë se zakonisht dhe të jesh më/e prirur të bësh hapin e parë, nëse nuk është në një lidhje apo i ke vënë syrin dikujt të ri. Merr frenat e romancë gjatë kësaj periudhe të fundit të verës.

Gaforrja

Vendos disa qëllime për romancë këtë verë, pasi fuqitë e tua manifestuese bëjnë të gjithë në kulmin e tyre. Java e parë e sezonit është një kohë e parë për të filluar, për shkak të mbarëvajtjes së 24 qershorit, i ndjekur nga Hëna e re emocionuese në shenjën e ditës tjetër. Do të kesh shumë mundësi për t'u lidhur me njerëzit në një mënyrë më të hapur dhe më të sigurt.

Gushti është një muaj i ëmbël për dashurinë, pasi Afërdita romantike zbukuron shenjën e tij duke filluar nga 30 korriku. Kjo është një kohë e mrekullueshme për të fundit dashuri të re ose për t'u afruar me një partner/e aktual/e, prandaj shijoje këtë magji të verës.

Luani

Fundi i qershorit nxjerr në pah anën e shoqërisë, duke u bërë atë një kohë të shkëlqyer për takime. Megjithatë, Mërkuri është në prapavijë në shenjën e parë duke filluar nga mesi i korrikut, kështu që shprehja e vetvetes jetë pak më e vështirë se si zakonisht. Lidhja me partnerin/en mund të jetë më shumë punë, prandaj nuk kam problem për të keqkuptuar.

Javët e fundit të verës mund të ndryshohet intime, duke të jesh më i lidhur me dashurinë dhe për të përqafuar dëshirat e tua më të thella. Eklipsi hënor më 7 shtator është një kohë e rëndësishme për të hequr dorë nga frikërat e tua dhe për të hapur zemrën ndaj një lloj dashurie më autentike.

Virgjëresha

Marsi seksi dhe pasionant kalon gjysmën e parë të verës në shenjën e tij, duke të ndezur epshin dhe nivelet e vetëbesimit. Tani është koha për të marrë përsipër atë që dëshiron nga dashuria. Mos prit që dikush tjetër të bëjë hapin e parë. Kujdesu për shkaktarët emocionalë rreth 20 korrikut që mund të bëjnë të reagosh ndaj një partneri. Mërkuri në prapavijë që po ndodh gjatë kësaj kohe është një mundësi e mirë për të punuar për të kaluarën që po kalon për t'u mbajtur.

Sezoni i eklipsit do të trondisë pak e tua gjatë javës së fundit të verës, gjatë eklipsit të 7 shtatorit. Po mëson të heqësh dorë nga nevoja jote për kontroll dhe të përqafuar një qasje më natyrale dhe me zemër të hapur në lidhje. Sezoni i eklipsit do të trondisë pak e tua gjatë javës së fundit të verës, gjatë eklipsit të 7 shtatorit. Po mëson të heqësh dorë nga nevoja jote për kontroll dhe të përqafuar një qasje më natyrale dhe me zemër të hapur në lidhje.

Peshorja

Korriku një kohë eksperimentimi me zemër të hapur falë sundimtares tënde dashurore, Afërditës, që është në lidhje me aventurën. Provo diçka të re këtë verë dhe ndryshe t'i duket dallimit nga një perspektivë tjetër. Të gjithë kanë shumë për të mësuar, veç nëse një partner/e para kohësh apo je me dikë krejt të ri.

Marsi plot energji hyn në shenjën e 6 gushtit, duke rritur tensionin në të njëjtën kohë dhe duke u bërë më e sigurt për të parë atë që dëshiron në dashuri gjatë pjesës tjetër të verës. Java e parë e transmetuar është e qartë motivuese dhe mund të jetë disa të tjera për suksesin ose suksesin. A po i lidhjen lidhjet e tua romantike e tua? A je gati t'i përkushtohesh dikujt? Merr disa vendime.

Akrepi

Javët e para të verës janë plot magji dhe emocione kur bëhet fjalë për jetën e dashuruar. Ka të tilla të ndihesh më/e lidhur me partnerin/en dhe është një kohë e shkëlqyer për të tërhequr dikë të ri nëse je ende single. Romanca bëhet edhe më e thellë dhe më në kohë gjatë gjithë korrikut dhe do të dëshirosh më shumë vërtetësi në lidhjet e tua. Hiq disa mbrojtëse dhe trego zemrën tënde.

Periudha e fundit e verës të lidhesh me kënaqësinë dhe të heqësh dorë nga nevoja jote për kontrollin e shtyrjes, gjatë eklipsit hënor të Peshqit më 7 shtator. po të pengon të përqafosh pasionin e pastër? Eksploroje!

Shigjetari

Vera po shpërthen me romancë nga fillimi deri në fund, ndërsa Afërdita e dashurisë së zotit ka të bëjë të gjithë këtë javë të parë të korrikut. Anohu nga ana më e butë e dashurisë dhe kalojë këtë muaj duke u lidhur me partnerin/en. Dashuria mund të jetë e butë dhe emocionuese në të njëjtën kohë!

Gjërat e mundshëm të verës më të zjarrta dhe më intime gjatë gjithë gushtit, kështu që çdo shkëndijë që fluturoi gjatë gjysmës së parë të mund të gjejë karburantin që është për t'u kthyer në një flakë të plotë. Javët e fundit para ekuinoksit të vjeshtës janë plot emocione romantike dhe eksplorimi i anës tënde aventureske në dashuri do të jetë një shpërqendrim i shkëlqyer nga çdo stres i sezonit të eklipseve.

Bricjapi

Kjo verë sjell disa nga momentet më të ëmbla dhe më fat në dashuri gjatë gjithë vitit për këtë, dhe do ta ndjesh këtë gjë. Jupi dhe Hëna e re në shenjën e Gaforres më 24 dhe 25 qershor po godasin suksesin, duke sjellë të gjitha llojet e mundësive të reja për mua.

Mërkuri në prapavijë në mes të korrikut të mundshëm të fillimit të disa bagazheve emocionale, duke u dhënë një shans për të gjithë çdo problem në lidhje me atë që ka mbetur mënjanë për një kohë të gjatë. Por energjitë nxehen përsëri gjatë gushtit, kur Afërdita bashkohet me Jupiterin e mbarë, duke u dhënë një kapacitet shumë më të thellë për dashurinë, kujdes dhe lidhje të ndjeshme prej kohësh. Hape zemrën tënde.

Ujori

Romanca është në ajër për ty këtë verë, pasi Afërdita e goditur nga kjo verë është seksi dhe takime gjatë javës së parë të korrikut. Kjo është një kohë e bukur për t'u lidhur me pasion me një partner/e dhe për t'i dhënë pak ëmbëlsi jetësore tënde seksuale. Nëse je beqar/e, dil këtë muaj, pasi do të jetë është e lehtë të lehtësohet.

Mesi i korrikut e gjen Mërkurin në prapavijë përmes zonave të tjera të lidhura, duke sjellë komunikim jo fort të mirë me partnerin/en ose një dëshirë për të reflektuar mbi lidhjet e kaluara. Ji i/e vetëdijshëm/me për dashuri se si shprehesh dhe mos i merr shumë personalisht. Deri në javën e fundit të gushtit mund ta kesh mendjen të lidhet më të thellë, prandaj lejoji vetes të eksplorosh që dëshiron nga dashuria.

Peshqit

Fillo flirtin këtë verë, sepse do të ketë mundësi të mëdha dhe të bukura për të sjellë më shumë pasion në jetën e dashurisë që nga fillimi i sezonit deri në fund. Javët e para të verës janë të mbushura me potencial kur bëhet fjalë për të shijuar seksin dhe takimet. Do të kesh shumë mundësi për t'u argëtuar, nëse duke kërkuar një lidhje apo thjesht duke i dhënë shije një partneriteti ekzistues. Marsi i epshit gjithashtu kalon gjithë gjysmën e parë të verës që të fuqizojë të bëhesh më i/e guximshëm/me në jetën tënde të dashuruar, prandaj jam që dëshiron dhe bëj hapin e parë.

Gushti është një kohë për romancë të pastër dhe të bëjë të investohesh në kohën e duhur dhe të mirë për njerëzit që bëjnë të ndihesh i/e lumtur dhe seksi. Eklipset që godasin javët e fundit të verës trondisin shumë mund, prandaj nga gatishmëria për të hequr dorë nga nevoja dhe bëj prioritetet e dëshiruara nga nevoja.