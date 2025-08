Horoskopi, 3 gusht 2025, zbuloni cfarë parashikojnë yjet për sot

Dashi

Financiarisht, ndikimi i Venusit dhe Jupiterit sjell një përzierje sharmi dhe mençurie në negociata ose investime. Në punë, Mërkuri mund të shkaktojë vështirësi në komunikim. Në dashuri, Hëna shton mister. Nga ana shëndetësore, Saturni retrograd kërkon vëmendje ndaj gjumit dhe menaxhimit të stresit.

Demi

Financiarisht, Hëna inkurajon sipërmarrje të përbashkëta ose burime të përbashkëta, ndërsa Venusi dhe Jupiteri sugjerojnë se një përzierje praktike dhe optimizmi mund të rrisë të ardhurat. Çështjet e punës mund të rezultojnë të paparashikueshme. Në dashuri, prania e Saturnit retrograd mund të ringjallë lidhjet e vjetra.

Binjakët

Financiarisht, Mërkuri në retrogradë sugjeron rishikimin e buxhetit dhe shmangien e shpenzimeve impulsive. Në punë, Hëna sjell inteligjencë emocionale në dinamikën e ekipit. Dashuria është e ngjyrosur me intensitet, pasi Saturni në retrogradë mund të nxisë biseda të thella rreth qëllimeve të përbashkëta. Nga ana shëndetësore, Marsi inkurajon aktivitetin fizik, por shmangni mbingarkesën.

Gaforrja

Financiarisht, Jupiteri dhe Venusi inkurajojnë planifikim për bamirësi, ndërsa Hëna sugjeron qasje krijuese ndaj të ardhurave. Në punë, mund të ketë ndryshime të papritura, kështu që përshtatshmëria është thelbësore. Në dashuri, Saturni nxit reflektim mbi angazhimet afatgjata dhe besimet e përbashkëta.

Luani

Për Luanin, një kthesë e çuditshme mund të ndodhë në çështjet personale. Mund të kryeni disa blerje impulsive të panevojshme, çfarë do të ndikojë në buxhetin tuaj. Në punë, Dielli dhe Mërkuri mund të sjellin nevojën për diskrecion, ndërsa Venusi dhe Jupiteri favorizojnë projektet bashkëpunuese.

Virgjëresha

Financiarisht, është e nevojshme të bëni një rishikim të shpenzimeve ose investimeve të kaluara. Në punë, ekziston rreziku i keqkuptimeve, kështu që qartësia është thelbësore. Në dashuri, Hëna inkurajon biseda të përzemërta dhe gjeste spontane.

Peshorja

Financiarisht, Hëna sjell njohuri intuitive mbi shpenzimet dhe kursimet, ndërsa Venusi dhe Jupiteri favorizojnë planifikimin afatgjatë dhe investimet e mençura. Në punë, mund të ketë nevojë për sqarime, kështu që durimi është thelbësor. Në dashuri, takimet romantike do të jenë më emocionuese.

Akrepi

Për Akrepin, inteligjenca emocionale do të kthehet në superfuqinë tuaj. Financiarisht, Venusi dhe Jupiteri inkurajojnë investime strategjike ose sipërmarrje të përbashkëta, ndërsa Mërkuri sugjeron kujdes me transaksionet ligjore. Në dashuri, Saturni nxit reflektim mbi romancën, ndoshta duke ringjallur lidhjet e kaluara.

Shigjetari

Financiarisht, Mërkuri së bashku me Diellin, sugjerojnë kujdes me burimet ose kreditë e përbashkëta, pasi mund të anashkalohen detajet. Në punë, Hëna inkurajon përpjekjet prapa skenave ose planifikimin strategjik. Në dashuri, do të keni shtim të emocioneve, duke e bërë flirtin veçanërisht të këndshme.

Bricjapi

Për Bricjapin, Saturni retrograd sjell një humor reflektues. Financiarisht, Venusi dhe Jupiteri favorizojnë partneritetet dhe negociatat. Në punë, Hëna sjell mbështetje nga kolegët dhe miqtë. Në dashuri, parashikohet intensitet në biseda dhe vlera të përbashkëta.

Ujori

Financiarisht, Venusi dhe Jupiteri favorizojnë punën në grup dhe sipërmarrjet e orientuara drejt shërbimit. Në punë, Hëna sjell shpërblim për përpjekjet e kaluara dhe kënaqësi emocionale. Në dashuri, Saturni nxit komunikim të menduar mirë dhe zgjidhjen e keqkuptimeve të vjetra.

Peshqit

Për Peshqit, Saturni sjell një energji të shumta. Në punë, Hëna inkurajon të mësuarit dhe udhëtimet për rritje profesionale. Në dashuri, do të realizoni një nga takimet më të paharrueshme. Një udhëtim i mundshëm do të ndikojë mjaft mirë në gjendjen tuaj shpirtërore./bw