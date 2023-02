Horoskopi 19 Shkurt, çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Ju keni hënën e kundërt, kështu që kujdes nga lodhja. Në punë duhet t’i kushtoni vëmendje financave veçanërisht nëse keni pasur vështirësi kohët e fundit. Ju rrezikoni të bëni gabime të vogla.

Demi

Dëshira për t’u dashuruar rikthehet këtë fundjavë. Në punë duhet të jeni të kujdesshëm sepse merkuri është disonant. Prisni deri më 10 mars përpara se të veproni. Vetëm në atë periudhë yjet do të jenë vërtet të mirë.

Binjakët

E bukur këtë fundjavë për dashurinë që mund të ‘fluturojë’. Në punë, mendoni me kujdes se çfarë doni të bëni në të ardhmen sepse është koha për të bërë zgjedhje. Ju nuk mund t’i shtyni më ato. Mundohuni të përveshni mëngët dhe do të shihni që gjithçka është në rregull.

Gaforrja

Në dashuri do të ishte më mirë të bënit kujdes këtë fundjavë, mund të përdorni fjalën e gabuar me partnerin dhe të shkaktoni dëme. Ka ndryshime në punë. Bëhuni gati dhe mos u shqetësoni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Luani

Mund të ndiheni paksa rutinë në marrëdhënien tuaj këto ditë. Në punë keni ide të mira por për t’i vënë në jetë ato duhet fillimisht të hiqni qafe pak peshë.

Virgjëresha

Ata që kohët e fundit kanë pasur probleme me partnerin e tyre, më në fund mund të bëjnë një fillim të shkëlqyeshëm. Në punë mendoni pozitivisht, lajmet po vijnë. Ju mund të arrini gjëra të mëdha në dashuri, veçanërisht nëse jeni duke kërkuar për ndryshim ose për të gjetur një shpirt binjak.

Peshorja

Do të jetë e nevojshme të jeni të qartë me partnerin. Nëse nuk jeni të bindur për lidhjen tuaj, jepni fund. Zgjidhjet për problemet e lindura së fundmi vijnë në punë. Do të dini si të shfrytëzoni sa më shumë diplomacinë tuaj dhe keni atë që duhet për të bërë mirë në çdo fushë.

Akrepi

Kjo fundjavë është shumë intriguese nga pikëpamja e dashurisë. Shfrytëzojeni atë. Në punë është një kohë e mirë dhe në datën 22 të muajit do të merrni një lajm të mirë. Kini pak durim.

Shigjetari

Në dashuri nuk ka komplikime të tepërta dhe fundjava ofron disa momente të bukura për t’i ndarë me të dashurit tuaj. Në punë, prisni degë të thata dhe bëni një pushim për reflektim. Keni nevojë për një ndryshim peizazhi.

Bricjapi

Bëni veten të numëroni më shumë. Beqarët mund të bëjnë takime të reja. Në punë do të ishte më mirë të vendosni këmbët në tokë dhe të bëni zgjedhje më realiste. Ka pak melankoli.

Ujori

Ka ardhur koha për të zhbllokuar emocionet tuaja. Në punë do të jetë mirë për të vetëpunësuarit dhe për projekte të reja. Ju mund t’i tregoni të gjithëve çfarë keni krijuar.

Peshqit

Shmangni çdo lloj konfrontimi në dashuri dhe përpiquni të relaksoheni. Epo në punë, po vjen një periudhë më e mirë se ajo e mëparshme. Ju do të jeni në gjendje të demonstroni se çfarë keni bërë.