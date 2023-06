Shqipëria merr tri pikë ndaj Moldavisë, fitore në Tiranë 2-0

Shqiperia shenoi fitore ndaj Moldavise, me rezultat 2-0 duke marre keshtu tri pike ne ndeshjen e vlefshme per eleminatoret e Europianit.

Ndeshja perfundoi me rezultat te paster per kuqezinjte qe realizuan nje ndeshje pozitive nen drejtimin e trajnerit Silvinho.

Kombetarja shqiptare shenoi edhe golin e dyte ndaj Moldavise.

Nedim Bajrami shenoi ne porten kundershtare ne minuten e 76 te ndeshjes.

Me heret, Shqipëria kalon në avantazh në minuten e 51 me autor Jasir Asanin ne ndeshjen me Moldavine.

Goli u shenua ne minuten e 51.

Ky eshte frmacioni qe ka hedhur ne fushen e lojes Trajneri i Kombetares Silvinho.

Kuqezinjtë e Sylvinhos e nisën fushatën eliminatore me humbje në Poloni dhe do të kërkojnë fitoren e parë, për të nisur rrugëtimin drejt kualifikimin në Europianin e Gjermanisë.