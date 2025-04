Gjyqi “OpenAI” dhe Elon Musk, miliarderi amerikan në telashe akuzohet për veprime të paligjshme dhe...

OpenAI ka reaguar fuqishëm ndaj padisë së ngritur nga Elon Musk, duke e akuzuar atë për një sjellje të përsëritur ngacmuese dhe duke kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të një gjykate federale për të ndalur çdo “veprim të mëtejshëm të paligjshëm dhe të padrejtë” ndaj kompanisë. Në dokumentet e paraqitura, OpenAI thotë se Musk bashkëthemelues i kompanisë në vitin 2015 ka përdorur çdo mjet të mundshëm për të dëmtuar reputacionin dhe funksionimin e saj.

Sipas OpenAI, Musk ka ndërmarrë sulme përmes mediave sociale, ka shpërndarë informacione të rreme tek më shumë se 200 milionë ndjekës, ka kërkuar të dhëna korporatash pa bazë të qartë ligjore dhe ka bërë një ofertë të rreme për blerjen e aseteve të kompanisë.

Nëse gjykata pranon çështjen, një gjyq me juri pritet të fillojë në pranverën e vitit të ardhshëm, teksa OpenAI po punon për të përfunduar një raund të madh financimi me vlerë 40 miliardë dollarë deri në fund të vitit 2025.Kompania Open AI u themelua nga Musk dhe CEO i saj aktual, Sam Altman, në 2015. Musk u largua në 2018 dhe themeloi një kompani rivale. Dy burrat kanë qenë në mosmarrëveshje për vite me radhë për drejtimin e tij.

Vitin e kaluar, Musk paditi OpenAI mbi planet e saj të ristrukturimit. Ai e akuzon atë se ka tradhtuar misionin e saj themelues, duke e vënë ndjekjen e fitimit mbi përfitimin e njerëzimit. Miliarderi e tërhoqi padinë në qershor, por ngriti një të re në gusht.

Në shkurt të këtij viti, Musk dhe investitorë të tjerë paraqitën një ofertë të papritur për blerje prej 97.4 miliardë dollarësh. dollarë. Altman e hodhi poshtë atë me një koment ironik: "Faleminderit, por ne do të blejmë Twitter për 9.74 miliardë dollarë". Musk bleu Twitter për 44 miliardë dollarë, por vlera e tij ka rënë që atëherë