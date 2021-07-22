‘E larë’ në flori dhe në tas ‘Versace’, blogerja shijon akulloren më të shtrenjtë në botë
Lajmifundit / 22 Korrik 2021, 17:10
Soft
Blogerja Shenaz Treasury ka perzantuar akulloren më të shternjë në botë, e cila mund të gjendet vetëm në Dubai.
Me anë të një video në ‘Instagram’ blogerja ka prezantuar akulloren me flori, e cila serviret në një tas ‘Versace’. Çmimi i akullores është 817 dollarë dhe sipas Shenaz kishte shije interesante.
“Duke ngrenë ‘flori’! Vetëm në Dubai!” -shkruan ajo krahas videos.