Zbulohet moderatorja që do zërë vendin e Orit në “Pushime on Top”

Prej kohësh përflitej se Zhaklina Lekatari do drejtonte gjatë verës emisionin “Pushime On Top”. E mesa duket lajmi nuk paska qenë aspak i vërtetë.

Bëhet fjalë për moderatoren simpatike Lei Kraja e cila prej pak kohësh duket se i ka munguar ekranit shqiptar në rolin e moderatores. “Kryefjala” ka zbuluar se Lei do të jetë një nga figurat e Top Channel gjatë sezonit veror dhe do të moderojë programin “Pushime On Top”. Një program i cili do të jetë një format që përshtatet fiks me energjinë dhe pozitivitetin e saj.

Mezi po presim të shohim Lei Krajën dhe Eni Shehun të funksionojnë si dyshe në ekran.